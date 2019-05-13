В Латвии стартуют учения НАТО

В Латвии, на крупнейшем прибалтийском военном полигоне под Ригой, стартуют масштабные учения НАТО под названием «Летний щит» (Summer Shield). В маневрах примут участие латвийские сухопутные и военно-воздушные силы, части США и международный батальон НАТО, который дислоцируется в стране.

Уточняется, что в общей сложности в учениях будет задействовано две с половиной тысячи военных, которые отработают элементы боевой поддержки, а также управление и планирование различными тактическими операциями.

Уточняется, что изначально главной задачей учений «Летний щит», которые проходят в Латвии с 2004 года, была подготовка американских военных к иракским операциям.

Вплоть до 2014 года эти тренировки носили национальный характер и были призваны отрабатывать навыки сопровождения конвоев боевых машин, эвакуации раненых и оказания медпомощи.

Как считает член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков, учения «Летний шторм» носят не сколько тактический характер, сколько стратегический.

«США нужен лишь факт проведения учений на территории балтийских стран — союзников НАТО, поэтому их масштаб для Вашингтона не так важен», - уверен Судаков.

В 2018 году в учениях приняло участие более тысячи военных из Прибалтики, Польши, США, Канады, Италии и других стран альянса.