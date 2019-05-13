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Врачи рассказали, сколько кофе можно пить в день без угрозы для здоровья

Москва, 13.05.2019

Кофе сам по себе не несет угрозу здоровью при условии, если выпивать его не более шести чашек в день. Превышение данной нормы может нанести серьезный урон сердцу, сообщает исследование ученых Южной Австралии, которые публикует журнал The American Journal of Clinical Nutrition.

В случае, если человек все-таки потребляет в день более 6 чашек этого напитка, то риск сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 22%.

Выводы сделаны по результатам изучения данных о потреблении кофе 347 077 участников в возрасте от 37 до 73 лет. В первую очередь ученые обращали внимание на ген метаболизма кофеина CYP1A2, который, как полагают ученые, помогает лучше перерабатывать кофеин.

В ходе исследования выяснилось, что превышать норму в 6 чашек кофе в день опасно даже для носителей гена, у которых кофеин усваивается в 4 раза быстрее.

При этом автор исследования, врач-кардиолог Университета Макгилла в Канаде Крис Лабос, утверждают, что редкий человек пьет кофе в таком количестве, а норма потребления в среднем даже для кофемана составляет  3-4 чашки кофе в день. Например, каждый житель США выпивает в среднем 1,6 чашек кофе в день.

«Люди, чувствительные к кофеину, знают, что после употребления этого напитка у них учащается сердцебиение, и потому сознательно сокращают количество выпитого кофе», - уверен врач.

Он дополняет, что люди, потребляющие кофе в большом количестве, скорее всего, невосприимчивы к нему.

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