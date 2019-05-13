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«Зеленский совершил большую ошибку в отношении США»

Москва, 13.05.2019
  • «Зеленский совершил большую ошибку в отношении США»

Zuma\TASS

Адвокат президента США, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани отменил свой визит на Украину, планировавшийся на ближайшие дни. Сообщалось, что Джулиани отправится в Киев для встречи с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают Вести.

По словам экс-мэра, он решил отменить поездку, так как, по его мнению, "столкнулся бы в Киеве с группой людей, которые являются врагами президента (Трампа) и, в некоторых случаях, врагами Соединенных Штатов, а в одном случае — с уже осужденным лицом, который, как было установлено, участвовал в оказании содействия Демократической партии (США) на выборах 2016 года".

Сообщалось, что в Киеве Джулиани надеется убедить Зеленского провести расследование по двум вопросам, представляющим большой интерес для Трампа. Один из них якобы касался расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году.

Другой вопрос касался давления, оказанного Байденом-старшим на Киев с целью добиться увольнения генпрокурора Украины Виктора Шокина, чтобы прекратить расследование против его сына — Хантера Байдена. Последний, как рассказал Джулиани в эфире телеканала Fox News, оказался под следствием, получив от 3 до 10 миллионов долларов от некоего коррумпированного украинского олигарха, скрывавшегося в России.

"Байдену удалось добиться увольнения украинского генпрокурора, и дело против его сына было закрыто, — заявил Джулиани. — Это плохо пахнет. Факты упрямы, и в конце концов это придется расследовать".

По мнению украинского политолога Владимира Фесенко, отказ Джулиани ехать в Украину говорит о том, что некто предоставил ему (и команде Трампа) компромат на Зеленского и/или его окружение. "От западных журналистов я получил информацию, что якобы у Зеленского отказали Джулиани во встрече. Если это так, то они совершили большую ошибку", цитирует политолога украинское издание Вести.

Ранее была отозвана из Украины посол США Мари Йованович. СМИ объяснили это решение изменением политики Белого дома в отношении Украины.

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