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В Европе грядут большие выборы

Москва, 14.05.2019
#Выборы за рубежом
#Мир
  • В Европе грядут большие выборы

EPA\TASS

В четверг, 23 мая голландцы и британцы, если, конечно, Терезе Мэй не удастся ратифицировать соглашение о выходе королевства из Евросоюза, что очень вероятно, первыми придут на избирательные участки выбирать европарламентариев. Подавляющее большинство европейцев, однако, будут голосовать в воскресенье, 26 мая. Первые и, скорее всего, окончательные результаты станут известны уже утром в понедельник.

Еще пять недель отводится новым депутатам Европейского парламента (ЕП) на создание и организацию новых групп и партий. К работе новый состав ЕП должен приступить во вторник, 2 июля.

Выборы в ЕП – значительная, но не единственная часть больших выборов и смены власти на континенте. К концу 2019 года Евросоюз должен получить новых президентов Еврокомиссии и Европейского совета.

Всего в выборах в Европарламент могут принять участие примерно 374 миллиона европейцев. Им предстоит выбрать 751 парламентария. Впрочем, число законодателей в случае неучастия в выборах британских избирателей может сократиться до 705 человек. Лондон имеет в ЕП 73 места, однако 27 британских мест уже перераспределены между 14 странами, включая Францию, Италию и Испанию. 

Выборы в Европарламент - вторые по численности избирателей демократические выборы на планете после индийских, которые, кстати, проходят сейчас. Их результаты планируется объявить как раз 23 мая. 

Несмотря на политический вес и значимость Европарламента явка на выборах постоянно снижается. На последних выборах в 2014 г. она оказалась рекордно низкой – 42,6%. Главными причинами отказа от участия в выборах являются недоверие европейцев к политикам вообще и отсутствие интереса. Хотя, конечно, явка сильно отличается по географическому принципу: так, в Бельгии, где, правда, голосование носит обязательный характер, пять лет назад на избирательные участки пришли 90% избирателей, а в Словакии – 13%.

Когда-то Европарламент называли «говорильней». Сейчас же парламентарии во многом определяют жизнь Старого Света. По влиянию и значению ЕП значительно превосходит Еврокомиссию. Законы, принятые парламентом, обязательны к исполнению правительствами 28 стран, входящих в Евросоюз. За пять лет нынешний состав принял почти 1100 законов практически во всех областях жизни и деятельности. Исключениями являются лишь налогообложение объединенной Европы и внешняя политика.

Значимость ЕП подтверждает и тот факт, что у него есть полномочия контролировать деятельность европейских институтов власти. Достаточно напомнить, что в 1999 г. именно европарламентарии отправили в отставку в связи с громким коррупционным скандалом всю Еврокомиссию.

Известный французский политик Жан-Люк Меланшон призывает европейцев накануне выборов отдать голоса тем политикам, которые откажутся от сильно вредящих, по его твердому убеждению, Европе санкций против России и пронатовской политики. 

Эти выборы обещают преподнести неприятные для мейнстримовской политики сюрпризы. Опросы показывают, что право- и левоцентристские партии могут потерять большинство в Европарламенте, которое они сохраняли все сорок лет проведения выборов. В новом ЕП ожидается сильное присутствие популистов и правых, хотя большинства у них наверняка не будет, потому что им и евроскептикам мешает отсутствие единства.

В соответствии со своими политическими взглядами законодатели объединяются в блоки и партии. В дорабатывающем последние дни ЕП 8 таких объединений, охватывающих весь спектр политической жизни от крайне правых до радикальных левых.

Самая многочисленная и влиятельная группа – правоцентристская Европейская народная партия (ЕРР), имеющая 218 парламентариев и возглавляемая немецким христианским демократом Манфредом Вебером. С ними в коалиции Прогрессивный альянс социалистов и демократов (S&D), имеющий 186 депутатов, а также Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) c 68 депутатами и Христианско-демократический союз Германии (34).

Оппозицию представляют Европейские консерваторы и реформисты (ECR) – 74 депутата и Европа наций и свобод (ENF) с 35 парламентариями, наиболее правая и евроскептически настроенная группа ЕП.

Независимых, т.е. тех депутатов, которые не входят в партии, группы и альянс, всего лишь 21 человек.

Правые и популисты имеют все основания надеяться на высокие результаты. Итальянскую Лигу Маттео Сальвини, к примеру, ждет весомая прибавка в 22 места, что сделает ее почти равной по представительству немецким христианским демократам (27 и 30 человек соответственно). 

У либеральной партии Эмманюэля Макрона сейчас в Страсбурге нет ни одного представителя, потому что в 2014 году ее еще не было. Однако в конце мая она станет серьезной политической силой, если получит «обещанные» ей политологами 22 мандата. Если либералы Макрона вольются в ALDE, они скорее всего позволят центристам сохранить большинство в новом Европарламенте.

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