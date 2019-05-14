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МИД РФ: Вашингтон готовится применить ядерное оружие в Европе

Москва, 14.05.2019

Как заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков, тот факт, что США размещают свое ядерное вооружение в Европе, свидетельствует о подготовке к его применению. Мнением он поделился с РИА «Новости».

Дипломат выразил в этой связи обеспокоенность и сожаление, что некоторые страны «либо делают вид, либо не понимают того, что на территории Европы полным ходом идет подготовка к применению ядерного оружия». При этом в процесс втянуты неядерные государства

По мнению Ермакова, ни о каком укреплении режима ядерного нераспространения не может быть и речи в ситуации, когда «цивилизованная Европа» продолжает ставить себя на грань ядерной катастрофы.

«О каком укреплении можно говорить серьезно, когда, казалось бы, "цивилизованные европейские страны" продолжают бездумно ставить себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения?», - заявил Ермаков.

Представитель МИД РФ также напомнил, что на подготовительной встрече к обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия, которая прошла на прошлой неделе в штаб-квартире ООН, Россия руководствовалась задачами сохранения и обеспечения устойчивого функционирования ДНЯО.

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