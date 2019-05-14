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Цены на нефть замедлили подъем

Москва, 14.05.2019

После резкого скачка накануне, 13 мая, цены на нефть замедлили рост, перейдя к незначительно стагнации. Как отмечают специалисты, отрасли сырье замедлило рост на новостях об атаке на нефтетанкеры Саудовской Аравии, Норвегии и ОАЭ у побережья ОАЭ.

Сообщается, что стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures  выросла накануне  до $71,08 за баррель, прибавив $0,46.

Июньские фьючерсы на нью-йоркской товарной бирже  подорожали на $0,28 (0,45%) - до $61,94 за баррель.

Уточняется, что за сессию в понедельник, 13 мая, нефть показывала рост до $72,58 за баррель, WTI - до $63,33 за баррель.

Накануне власти Саудовской Аравии сообщили, что два нефтяных танкера страны подверглись диверсии, в результате которой судам был нанесен значительный ущерб. Как сообщил министра энергетики страны Халида аль-Фалиха, атака не привела к человеческим жертвам и разливу нефти.

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