США подготовили новые меры, которые могут парализовать строительство «Северного потока-2»

Сенат США подготовил новый законопроект против европейских компаний, которые участвуют в строительстве трубопровода «Северный поток-2», сообщил журнал Foreign Policy, ссылаясь на копию документа. Автор документа сенатор от республиканцев Тед Круз и демократ Джин Шахин.

Сам законопроект предусматривает введение санкций против компаний и судов, участвующих в строительстве газопровода.

Как пишет издание, санкции против европейских судов станут «последним всплеском трансатлантической напряженности».

Уточняется, что санкции будут направлены против судов, использующихся для прокладки глубоководных трубопроводов. Подобные машины есть у западных энергетических компаний, но их не хватает у России.

Как говорится в законопроекте, для бизнесменов, сдающих в аренду подобные суда, будет запрещен въезд в США, а их активы будут заморожены.

Также новый документ предусматривает ряд санкций против страховых и финансовых компаний, которые осуществляют техническую поддержку данных судов.

Ранее американский посол США в Германии разослал письма в адрес ряда компаний, предупреждающих о санкциях в случае продолжения участия в строительстве трубопровода «Северный поток-2».