«Росконтроль» определил опасные бренды молока

«Росконтроль» провел исследование в целях выявления опасных сортов молока, сообщает «Вечерняя Москва». Было проверено семь марок ультрапастеризованного молока, а именно «Честное молоко», «Красная цена», «Агуша», «Дмитровский молочный завод», «Село Зеленое», «Простоквашино», «36 копеек».

По итогам исследования лучшими сортами признана продукция марок «Агуша», «Село Зеленое», «Простоквашино» и «Красная цена». Как заявили научные сотрудники, молоко полностью соответствует всем нормам качественного продукта, в котором отсутствуют консерванты, антибиотики, растительный жир и примеси сухого молока. Все физико-химические показатели в продукте также соответствуют общепринятому стандарту.

Нарекания со стороны специалистов вызвал продукт, выпускаемый под брендом «Дмитровский молочный завод». Среди замечаний несоответствие нормам безопасности из-за нарушений условий хранения и транспортировки. Также молоко не обладает характерным для данного продукта вкусом и запахом.

Самым некачественным молоком признана продукция брендов «36 копеек» и «Честное молоко». По заявлению специалистов «Росконтроля», эти продукты полностью не соответствуют названию «молоко» из-за присутствия фитостеринов, - немолочных растительных жиров.