Дипломатия танкеров

Дональд Трамп назначил Иран главным врагом Соединенных Штатов. Он вышел из ядерной сделки и развернул масштабное экономико-дипломатическое наступление на Тегеран в надежде сменить режим аятолл или подчинить их американской воле. Однако, к сожалению для Трампа, блицкриг не удался (Иран отказался капитулировать), после чего американское наступление уперлось в тупик.

Так, у Трампа на сегодняшний день нет военного решения проблемы. Американцы могут сколько угодно говорить о переброске на Ближний Восток 120 тысяч военнослужащих, проводить показательную эвакуацию части посольства в Ираке – реальный удар по Ирану они наносить бояться. Да, в случае начала американо-иранской войны Тегеран потерпит военное поражение – однако нанесет при этом неприемлемый ущерб и Вашингтону, и лично Трампу. Перед президентскими выборами 2020 года хозяину Белого Дома, возможно, и нужна война – но лишь маленькая и победоносная. Которая не включает в себя ракетные удары по американскому авианосцу, базам на Ближнем Востоке и Израилю. Не подразумевает сотни, а то и тысячи погибших американцев и глобальный мировой кризис из-за иранских артиллерийских ударов по танкерам, проходящим через Ормузский пролив.

Не может Дональд Трамп и организовать масштабное экономическое давление на Иран. По сути, в иранском вопросе США оказались в международной изоляции – даже ближайшие союзники не поддерживают жесткую линию Трампа, указывая на то, что американский президент разрушает ядерную сделку и ведет себя как слон в посудной лавке. Иранцы уже грамотно эксплуатируют эти разногласия – в частности, поэтапным выходом из ядерной сделки принуждают Европу более активно ее защищать, и тем самым вбивают клинья в трансатлантические трещины.

В этой ситуации американцам нужна эффективная контригра. Стратегия, которая докажет союзникам необходимость жесткой линии в отношение Тегерана, а также лишит иранцев свободы маневра. И, по всей видимости, американцы ее придумали.

Несколько дней назад Вашингтон выдвигает Ирану очень жесткий ультиматум. Американские официальные лица уверяют: любая атака Ирана или его союзников на американские интересы повлечет за собой ответ со стороны США. То есть, переводя на русский язык, Соединенные Штаты демонстративно развязывают себе руки, обозначая готовность использовать как повод для активных действий любую акцию Ирана и/или его союзников.

Затем 12 мая происходит нападение на танкеры, проходящие возле Ормузского пролива. Если отбросить всю информационную шелуху, то картина складывается следующая: четыре танкера (принадлежащие Саудовской Аравии, ОАЭ и Норвегии) подверглись «злонамеренному нападению» в водах недалеко от залива, причем это нападение не нанесло им никакого серьезного вреда – лишь оставило вмятины на корпусе. А вот если кому это нападение нанесло вред, то это Ирану. Страны Залива и США сразу же стали намекать на то, что за атакой стоит Исламская Республика Иран, которая таким образом хотела запугать международное сообщество и поиграть мускулами перед Соединенными Штатами. Иран (который обещал таким образом перекрыть Ормузский пролив – но лишь в случае атаки на него со стороны США) уже потребовал международное расследование инцидента, однако кому оно интересно? Виновный уже назначен, и Соединенные Штаты наглядно обозначили возможные проблемы, исходящие от Ирана.

Ну а если кто-то будет все-таки сомневаться в агрессивности Тегерана, вслед за атакой на танкеры произошло нападение на саудовские нефтяные объекты. Тут виновный уже определен, и даже дал признательные показания – вину за атаку взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы. Региональные союзники Ирана. И кому какое дело с того, что хуситы регулярно наносят атаки по саудовским объектам (военным базам, аэропортам и т.п.) за то, что Эр-Рияд бомбит йеменские города и оккупировал часть территории этого государства? Что хуситы таким образом отвечают на многочисленные теракты, которые проводят в Йемене подконтрольные Эр-Рияду группировки (включая взрывы мечетей)? Соединенные Штаты, страны Залива и подконтрольные им СМИ получили возможность преподнести эти атаки как целенаправленную агрессию Тегерана руками его «марионеток».

А вот дальше у Вашингтона есть различные варианты использования данной ситуации. Конечно, ее можно использовать как некий Casus Belli (ведь злосчастные танкеры должны были перевезти нефть в США – а это уже угроза американским интересам), однако в качесвте полноценного и легитимного повода для начала боевых действий этого мало. В лучшем случае эта история пока тянет как предлог для ввода нового пакета санкций, а также как основание для усиления американского военного присутствия в тех водах. Кроме того, Вашингтон будет эксплуатировать этот инцидент в дипломатических переговорах с Европой доказывая «агрессивность» иранского режима. Что ж тут поделаешь – большая игра требует жертв.