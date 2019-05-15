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«Газпром» загнал рынок в эйфорию

Москва, 15.05.2019
#Константин Пахунов
#Экономика

Акции «Газпрома» мгновенно взлетели на новости об увеличении дивидендов и установили новый исторический рекорд на торгах Московской биржи 14 мая, достигнув 190,9 рублей за бумагу или 16,36% роста за день.  Таким образом, капитализация газового холдинга  достигла максимума с марта 2012 года. Происходило все на огромных объемах торгов   — 33 млрд рублей, это примерно в 10 раз выше обычных значений.

«Газпром» даже обошел по капитализации «Роснефть» (4,68 трн рублей, против 4,41 трнл рублей), снова став второй крупнейшей компанией в стране после Сбербанка (5,12 трлн рублей). Столь масштабное движение вкупе с другими факторами привело к росту индекса Мосбиржи  почти на 2% и росту РТС на 3,06%. В среду впрочем, с утра наблюдается некоторая коррекция.

Причина столь резкого взлета котировок в том, что совет директоров «Газпрома» пересмотрел свою рекомендацию по дивидендам. Теперь она составляет 16,61 рублей на акцию, или 393,2 млрд рублей на всех акционеров.  Ранее же в качестве дивидендов за прошлый год озвучивалась цифра в 10, 43 рубля на акцию. По итогам 2017 года акционеры «Газпрома» получили по 8,04 рубля.

Аналитики отмечают, что это необычная щедрость для компании и связывают ее с возможным достижением компромиссного решения с Минфином, с которым у «Газпрома» всегда споры, сколько именно должна платить компания. Принятая в «Газпроме» дивидендная политика привязана к российской системе бухгалтерской отчетности (РСБУ) и подразумевает выплаты в размере  от 17,5% до 35% чистой прибыли по РСБУ. Если более ранняя рекомендация предусматривала выплату 26% от прибыли , то текущая с 16 ,61 рублей на акцию уже  ее заметно превосходит — это означает распределение  42% от прибыли.  

При этом дивидендная политика компании фактически  противоречит установленной государством норме: госкомпании должны выплачивать в качестве дивидендов 50% прибыли по международной системе финансовой отчетности (МСФО). «Газпром» хронически не выполняет эту норму под разными благовидными предлогами. Вот и теперь даже с учетом неслыханной щедрости дивиденды «Газпрома» все равно будут составлять всего 27% от чистой прибыли по МСФО.  Напомним, что за 2018 год компания отчиталась о двукратном росте прибыли и 25,6% росте выручки. Выручка составила 8,2 трлн рублей, а чистая прибыль 1,46 трлн рублей.

Дата закрытия реестра акционеров 20 августа этого года, таким образом, купившие акции до этого срока вполне могут рассчитывать на новые большие дивиденды.

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