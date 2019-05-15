Гисметео, прогноз погоды на месяц: тополиный пух, жар, июнь

Специалисты Гисметео озвучили новый прогноз погоды на ближайший месяц. Согласно данным метеорологов, незначительное похолодание, которое пришло на большую часть нашей страны в последней декаде мая, уже в самом начале июня сменится, сухой погодой, которую омрачит тополиный пух – настоящий бич средней полосы России.

Специалисты считают, что плодоношение тополя вступит в самую активную фазу в начале первого летнего месяца и продлится около 6-8 дней. Самое ужасно, но на 100% защитить себя от тополиного пуха нельзя. Но если выполнять несложные рекомендации, то перенести пухопад без серьёзный последствий для своего комфорта и здоровья всё-так можно.

Так, в период массового лёта пуха желательно до минимума прекратить пребывание на улице. Если это по различным причинам сделать невозможно, можно защитить своё лицо марлевой повязкой и темными очками. Если получится, то данный период лучше переждать за городом, там, где тополей нет.

Очень важно не пускать пух в жилище. Для этого форточки и двери можно прикрыть специальными москитными сетками или обычной марлей. Кроме того, уменьшить концентрацию пуха в квартирах поможет ежедневная влажная уборка.

Ещё одна серьёзная опасность тополиного пуха – его хорошие горючие свойства. Поэтому его часто поджигают дети, из-за чего огонь может быстро перекинуться на жилые деревянные строения, конструкции и привести к пожару. Во избежание чрезвычайных ситуаций в этот период откажитесь от идеи разводить костры в местах скопления пуха.

Прогноз погоды в Крыму

Начало июня – пора первых летних отпусков, которые многие наши соотечественники планируют провести на курортах Крыма. Уже сейчас почти на всей территории полуострова установилась тёплая погода. По прогнозу Гисметео, она сохранится и в первые две недели первого календарного летнего месяца.

Так, в Ялте, Алупке и Севастополе в начале июня 20-25 без осадков; в Феодосии и Евпатории – 26-28, солнечно; в Керчи и Судаке – 25-27 на солнце до плюс 30; в Бахчисарае и поселке Черноморском – 23-26, переменная облачность, возможны осадки и даже грозы. Вода на побережье пока ещё бодрящая, но ближе ко второй половине июня она прогреется до плюс 20, поэтому пляжи Крыма точно пустовать не будут.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве и Санкт-Петербурге

В Петербурге в конце мая начале июня – относительно тепло, но традиционно дождливо. При средней температуре воздуха 16-18 дожди будут идти почти ежедневно, но преимущественно в вечернее время. Во второй декаде первого летнего месяца в городе на Неве осадки прекратятся, установится сухая погода, а столбики термометров поднимутся до плюс 19-21.

В Москве ближайшие 30 дней антициклоны будут сменяться циклонами. Под их влиянием климатический фон в регионе останется нестабильным. Погожие солнечные дни будут сменяться пасмурными с сильными дождями. Температура воздуха будет держаться в показателях от 17 до 23 градусов. А по-настоящему жарко в столице станет не раньше середины июня.