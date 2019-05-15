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Названы лучшие по надёжности автомобили в мире

Москва, 15.05.2019

Автоэксперты британского подразделения американской компании J.D. Power составили рейтинг самых надёжных автомобилей в мире, чей возраст не превышает 3-х лет. Опросив более 11,5 тыс. британских водителей и подсчитав количество поломок на сотню машин одного бренда, они пришли к выводу, что самым надёжным авто в мире стал Peugeot, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

При этом отмечается, что всего было получено 170 жалоб, которые исследователи разбили на несколько групп. Первую составили неполадки электроники; вторую – аудио- и коммуникационные неполадки; третью – поломки навигационной системы; четвёртые – повреждения кузова и элементов интерьера; пятую – проблемы с кондиционером, двигателем и коробкой передач.

В итоге у машин марки Peugeot набралось 77 поломок на 100 машин; у Skoda – 88, а у Hyundai – 90. Кроме того, в ТОП-10 самых надёжных авто также вошли Nissan (93) и Suzuki (94), Opel (95), Kia (101), Mini (103), Ford (105) и Volvo (106). 

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