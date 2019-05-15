Роспотребнадзор запустил проект по оценке питания россиян

С 15 мая 2019 года Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) запустила специальный проект по мониторингу питания различных групп населения в регионах страны, который направлен на продвижение принципов здорового образа жизни (ЗОЖ).

В рамках этого проекта внедряется система мониторинга за состоянием питания различных групп населения России, основанная на научных исследованиях. При этом отмечается, что территориями для исследований станут Башкирия, Московская, Самарская, Свердловская и Омская области. Кроме того, уже известно, что первой группой исследования станут школьники в организованных коллективах из более чем 100 учебных заведений страны, передаёт РИА Новости.

В рамках мониторинга будет усилен контроль за показателями качества продуктов на полках магазинов – будут исследоваться 12 групп пищевой продукции, каждая по 15 показателям. При этом также будет оцениваться доступность отдельных категорий пищевой продукции. Качество продуктов будет исследоваться в 17 испытательных лабораториях Роспотребнадзора. Кроме того, организуют разработку обучающих программ и мероприятий, также появится интернет-сайт и мобильное приложение по здоровому питанию.

Все полученные данные лягут в основу специальных рекомендаций по питанию для детей разных возрастных групп, а также позволят разработать адресные программы как для детей, так и для педагогов и родителей.