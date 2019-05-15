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Курс доллара: рубль снова всех удивил

Москва, 15.05.2019
#Курсы валют
#Анна Королева
  • Курс доллара: рубль снова всех удивил

Алексей Павлишак/ТАСС

Новости о проблемах вокруг введения пошлин США в отношении китайских товаров оказали негативное слияние на ситуацию на мировых финансовых рынках. Однако позже появились новости, что лидеры США и Китая Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на июньском саммите "большой двадцатки" в Японии. На этом фоне спрос на рисковые активы вновь вырос, а валюты развивающихся стран укрепились по отношению к доллару. При этом динамика курса рубля стала достаточно неожиданной для экспертов.

Курс доллара в среду снизился на 18 копеек к рублю к 15.48 мск - до 64,79 рубля, курс евро потерял 28 копеек - 72,47 рубля.  

Кроме того, позитива добавил рынок нефти, где началось повышение цен из-за сообщений об атаках экстремистов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что две насосные станции на нефтепроводе с восточных месторождений до порта на западном побережье загорелись в результате атаки начиненных взрывчаткой беспилотников, подачу нефти в трубопровод пришлось остановить для оценки ущерба и ремонта. При этом никто не пострадал, нефтедобыча и отправка нефти на экспорт не прекращались.   

Эксперты рынка полагают, что в ближайшее время рубль может получить поддержку от Банка России, который обсудит возможность снижения ключевой ставки, а также благодаря налоговым платежам, объем которых в мае, по некоторым оценкам, составит 2 трлн рублей.   

Обострение отношений между США и Китаем будет оказывать давление на рынки развивающихся стран, считает руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. Пока крупные инвесторы не видят опасности в ситуации, которая сложилась вокруг торговой войны, поэтому частично переводят активы в развивающиеся рынки. Однако, если напряжение будет нарастать и дальше, инвесторы начнут выводить средства в активы-убежища, тогда начнется паника, и рубль начнет снижаться. Сейчас инвесторов обнадеживает возможная встреча Дональда Трампа и Си Цзи Пина.    

Но все же, говорит эксперт, вероятнее всего, в немалой степени продолжает оказывать влияние другой внешний фактор - размещение ОФЗ Минфином РФ. Пока наши бумаги пользуются спросом - рублю ничего не грозит. Обьем размещенных средств очень давно не падал ниже 100 млрд рублей. Последнее размещение это еще раз подтвердилось: бумаги со сроком погашения в 2022 году разместили почти на 26  млрд рублей, 5-летние бумаги ушли на сумму 96,7 млрд рублей. В обоих случаях спрос был гораздо выше размещения. Вот и получается цепочка: пока нет угроз от внешних обстоятельств, инвесторы покупают российские активы, рубль укрепляется. Как только начнется паника на мировых финансовых рынках - спрос и на ОФЗ может сократиться.  

Сегодня очередное размещение долговых бумаг с формулировкой «в объеме остатков, доступных к размещению», напоминает Катя Френкель. По ее словам, при действующих обстоятельствах ожидается сохранение торгового диапазона 64,5-65,2 рублей за доллар до конца недели.  

Геополитический позитив для рубля достаточно ограничен, отмечает руководитель группы аналитиков Центра аналитики и финансовых технологий Марк Гойхман. Действительно, признает он, после волнений начала недели в связи с усилением торгово-тарифного конфликта США и Китая, рисковые активы приходят в относительное равновесие, уже «отыграв» во многом данный фактор. Стабилизировались и нефтяные цены, не продолжив своё падение ниже 70 долларов за баррель Brent и поднявшись к 71 долларам. Это поддерживает и рубль.   

В том же направлении действует и начинающийся налоговый период повышенного спроса экспортёров на российскую валюту, который продлится практически до конца месяца. Определённый позитив внесла на рынок и встреча Путина и Помпео, хотя конкретных результатов она и не принесла. В результате до конца текущей недели рубль, вероятно, сохранит диапазон 64,2-65,6 руб/долл., прогнозируют в ЦАФТ.  

Однако тревожность геополитики далеко не снята с повестки дня, признает Марк Гойхман. Дамоклов меч новых американских пошлин будет висеть над рынками, по крайней мере до возможного решения на встрече лидеров Китая и США в июне. Примерно в это же время, в конце июня рынок ждёт вердикта ОПЕК+ по поводу продления или прекращения действия соглашения о снижении добычи нефти. 

Вполне вероятен выход России из данной сделки и определённое снижение нефтяных цен летом в диапазон 65-69 долларов по Brent. Обсуждается по-прежнему и вопрос новых антироссийских санкций в Конгрессе США. В случае их принятия рубль окажется под давлением. Кроме того, ЦБ России может летом снизить ключевую ставку до 7,5%, что также станет фактором ослабления рубля. Таким образом, заключает Марк Гойхман, на лето более вероятно уменьшение курса российской валюты и переход его в диапазон 65-67 руб/дол.  

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