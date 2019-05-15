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В Кремле прокомментировали ситуацию вокруг строительства храма в Екатеринбурге

Москва, 15.05.2019

Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента РФ – прокомментировал ситуацию вокруг строительства православного храма в центре Екатеринбурге. По словам представителя Кремля, федеральные власти не будут вмешиваться в этот конфликт. Он отметил, что такие ситуации – прерогатива местных властей, поэтому вмешательство Кремля здесь будет неуместным, передаёт агентство «Интерфакс».

«Мы видим, что местные власти работают и весьма корректно ведут разговор и с населением, и со строителями. При этом нам известно, что руководство предлагало альтернативные площадки для скверов и мест отдыха. То есть мы констатируем, что местные власти пытаются разобраться. А с другой стороны, по всей видимости, эту работу надо продолжить», – резюмировал Песков, добавив, что любые несанкционированные собрания, да ещё с действиями, которые идут вразрез с действующими законами, это не то, что можно одобрять.

Напомним, ещё осенью 2018 года участники заседания архитектурно-градостроительного совета Екатеринбурга приняли решение построить на Октябрьской площади, где в настоящее время находится сквер, православный собор Святой великомученицы Екатерины. Большая часть жителей города высказывалась категорически против этого, при этом была создана инициативная группа, которая подала заявку в избирком по проведению референдума о строительстве храма, однако получила отказ.

После того, как в сквере появился забор, ограждающий место будущей стройки храма, местные жители стали выходить на несогласованные акции протеста. По итогам последней из них было задержано почти 30 человек.

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