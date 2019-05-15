В Минэкономразвития рассказали о последствиях торговой войны США и Китая

Максим Орешкин – глав Минэкономразвития РФ – оценил последствия торговой войны США и Китая. По его мнению, при негативном сценарии развития торговой войны между двумя странами мировая экономика может потерять до нескольких процентных пунктов в темпах роста.

«Это то, что будет разрушать цепочки добавленной стоимости, что будет разрушать саму добавленную стоимость в мировой экономике, - цитирует российского чиновника РИА Новости. –Это, конечно же, скажется на темпах роста мировой экономики, в первую очередь, за счёт промышленного производства».

Как считает Орешкин, именно промышленное производство окажется под ударом в этой части. При этом министр считает, что речь может идти о том, что на фоне негативного сценарии мировая экономика может потерять до нескольких процентов ВВП глобального совокупного.

«То есть не уйти в минус, а вместо роста в 3% показать темп роста на несколько процентов ниже при серьезной эскалации. По тому, как война будет протекать, будет определяться, за какой период она потеряет этот объём», – отметил глава Минэкономразвития.

Кроме того, как убеждён Орешкин, прямого влияния от объявленных сторонами решениях пока на мировую торговлю нет. Поэтому, по его мнению, точка невозврата в этом смысле пока ещё не пройдена.

«Убеждён, что такой точкой можно назвать саммит G20, который пройдёт в июне в Японии и те возможные переговоры между КНР и США, которые могут состояться», – резюмировал министр.