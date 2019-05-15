Ядерная корпорация Китая и Росатом подписали контракт на 17 млрд долл.

Ядерная корпорация Китая China National Nuclear Power (CNNP) подписала с российским «Атомстройэкспортом» (ASE, входит в «Росатом») генеральный контракт на блоки NN3-4 АЭС «Сюйдапу».

Согласно информации китайской корпорации на Шанхайской фондовой бирже, стоимость контракта составляет более 17 млрд долл. Кроме того, отмечается, что начало строительства энергоблоков должно начаться уже в октябре 2021 года, передаёт агентство «Интерфакс».

Напомним, ранее ASE и CNNP подписали контракт на технический проект на блоки NN3 и 4 АЭС «Сюйдапу». Так был подписан межправительственный протокол на сооружение на площадке этой АЭС двух энергоблоков российского дизайна с реакторами ВВЭР-1200.

В соответствии с подписанными документами, РФ будет проектировать ядерный остров станции, а также за1ймётся прямыми поставками ключевого оборудование ядерного острова для блоков №7 и №8 ТАЭС и для блоков NN3-4 АЭС. Уже известного, что пуск блока №7 ТАЭС состоится в 2026 году, а пуск блока №8 - на 2027 год. Пуск обоих блоков АЭС «Сюйдапу» запланирован на 2028 год.