Минфин предложил сократить профицит бюджета в 2019 году

Министерство финансов РФ разработало поправки в бюджет на 2019 год, согласно которым предлагается в текущем году сократить профицит бюджета на 168,8 млрд руб. и увеличить объем расходов на 257 млрд руб. до 18,294 трлн руб. Как сообщает «Вести.Финанс» со ссылкой на текст документа, предлагается увеличить общий объем доходов бюджета РФ на 206 млрд руб. до 20,175 трлн руб. с нынешних 19,969 трлн руб.

При этом прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов предлагается сократить на 192 млрд руб. до 3,177 трлн руб. с действующих 3,369 трлн руб. Верхний предел государственного внутреннего долга РФ на 1 января 2020 г. предлагается увеличить до уровня 11,329 трлн руб. (сейчас действует 11,613 трлн руб.). В то же время верхний предел государственного внешнего долга на 1 января 2020 г. Минфин планирует сократить до 64,3 млрд долларов, или 55,4 млрд евро (сейчас $64,6 млрд и 54,8 млрд евро).



2019 год, по прогнозам МЭР, предполагался переходным, напоминает к.ю.н., доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Наталья Залюбовская. Весьма тяжелым его периодом ожидаемо стал первый квартал - сказывается на экономическом росте эффект от повышения НДС. Также на первый квартал приходится максимальное замедление кредитной активности, вызванное волатильностью на финансовых рынках.

В результате по итогам 2019 года рост ВВП замедлится до 1,3%, а инфляция ускорится до 4,3% с пиковым значением около 5% в первом квартале года. Нестабильность внешнеэкономических процессов замедляет предполагаемый экономический рост, запланированный на 2020 год, отмечает эксперт. Отсутствуют признаки стабилизации инфляции вблизи целевого значения - 4%. Изначально проект бюджета на трехлетку был подготовлен на основе "базового" варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Прогноз, подготовленный ранее Минэкономразвития, учитывает продление антироссийских санкций и ответных мер со стороны России на протяжении всего периода. Но при этом предполагает отсутствие новых геополитических потрясений и экономических шоков. В дальнейшем МЭР ожидает умеренного ухудшения внешних условий. В частности, постепенное замедление мирового экономического роста ближе к отметке в 3% и плавное снижение нефтяных цен до уровня 54 доллара за баррель к 2024 году. Как следствие Минфин и предложил сократить профицит бюджета РФ. А потому любые изменения бюджета в части уменьшения профицита вполне реальны, полагает Наталья Залюбовская.

Ничего экстраординарного действительно не произошло, соглашается аналитик Алор Брокер Алексей Антонов: бюджет традиционно поправляют в соответствии с конъюнктурой сырьевого рынка и макроэкономическими показателями дважды в год, весной и осенью. Майские правки, как правило, носят наиболее значительный характер. В этом году майские поправки выглядят куда менее значительными: доходы сокращены на 0,4%, расходы, напротив, подняли на 1%. Такая корректировка доходной части вызвана необходимостью учета рисков просадки цен на энергоресурсы во второй половине года.

Как напоминает Алексей Антонов, летом истекают сроки действия соглашения в формате ОПЕК+ о сдерживании темпов роста добычи. Несмотря на уверенность участников рынка в том, что новое соглашение будет сторонами заключено, существует очень высокая выероятность того, что его участники скорректируют добычу в большую сторону для нивелирования рисков дефицита, связанного в непростой ситуацией с Венесуэлой и Ираном.