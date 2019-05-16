Эксперт рассказал, почему не опасен сбежавший топ-менеджер «Роскосмоса»

Сбежавший за границу топ-менеджер Роскосмоса Юрий Яскин не опасен в плане выдачи секретов, поскольку они и так прекрасно осведомлены о ситуации в российской космической сфере, рассказал ФАН научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

«Наши космические технологии в основном малоинтересны иностранцам. Более того, именно на Западе мы закупаем до 80% комплектующих к своим космическим аппаратам», — рассказал эксперт.

Он напомнил, что Яскин без проблем покинул Россию, а в Роскосмосе без проблем подписали его заявление об увольнении. Этот факт говорит о малой засекреченности области, с которой работал топ-менеджер. На данный момент ему даже не предъявлены обвинения, подчеркнул Моисеев.

Эксперт рассказал также, что сегодня все «данные о закупках, результаты аудиторских проверок» находятся в открытом доступе. При этом эксперт затруднился назвать причину экстравагантного способа увольнения бывшего топ-менеджера Роскосмоса.