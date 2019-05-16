Финляндия превращается в европейскую Японию

Три недели назад в Финляндии состоялись парламентские выборы. Победу на них одержала Социал-демократическая партия во главе с Антти Юхани Ринне. По мнению большинства экспертов, победу социал-демократам принесло обещание провести крупные преобразования в политической системе страны - государства благоденствия. Главная задача, которая сейчас стоит перед Ринне, создающим правящую коалицию в составе пяти партий, это обезвреживание демографической бомбы, заложенной под систему социальной защиты и отсчитывающей последние секунды.

В Финляндии одна из наиболее развитых систем соцзащиты в Европе. Так же, как в соседней Швеции, здравоохранение, начальное и среднее образование и многие другие услуги в скандинавских странах бесплатные.

Население Финляндии стареет быстрее, чем в остальной Европе. По прогнозам демографов, снижение уровня рождаемости приведет к тому, что доля работоспособного населения (15-64 лет) к 2030 году снизится с нынешних 62 до 60%, а к середине века – до 58%. К 2050 году численность работоспособного населения сократится на 200 тыс. человек. Это очень много, потому что население всей Финляндии сейчас составляет приблизительно 5,5 млн человек.

Такие демографические тенденции будут иметь очень серьезные последствия для финансовой системы страны. Сокращается численность работающих финнов, т.е. налогоплательщиков, но при этом повышается численность пенсионеров, получающих пенсии.

Финские экономисты сейчас обсуждают так называемый «пробел устойчивости». Аналитики центробанка утверждают, что хотя соотношение общественного долга к ВВП в последнее время снижается, рост общественных расходов, связанный со старением населения, в близком будущем изменит эту тенденцию на противоположную.

«В отношении демографии Финляндия несомненно служит сейчас чем-то вроде индикатора для Европы»,- объясняет в своем недавнем анализе экономист голландского банка ING Берт Колийн, специализирующийся на еврозоне.

Согласно данным статистики, уровень рождаемости в Финляндии снижается уже восемь лет подряд. Так, в Южной Карелии, соседнем с российско-финской границей регионе, уровень рождаемости в прошлом году снизился на 11%. Эта малоприятная в первую очередь для экономики тенденция усиливает давление на финансовые системы как на местах, так и во всей стране. Больницы и жилье для пожилых людей с каждым годом становятся все более обременительной ношей для муниципалитетов в силу высокой стоимости. В результате в Южной Карелии, которая, конечно, ничем особенно не выделяется среди остальных территорий, в маленьких населенных пунктах в целях экономии средств повсеместно закрываются школы.

Финляндия так же, впрочем, как и остальная Европа, в отношении демографии с каждым годом все больше начинает напоминать Японию, страну с самым быстро стареющим населением на планете. Экономический рост в Стране восходящего солнца замедлился почти до 0. Пока все усилия руководства страны, направленные на придание японской экономике толчка, результатов не дали.

«Финляндия сталкивается с проблемами, с которыми Японии приходится иметь дело уже больше десятилетия,- говорилось в анализе финского Центробанка еще в 2016 году.- Население стареет, медленный рост экономики не дает достаточных средств для финансирования растущих расходов. Долг правительства быстро нарастает и угрожает стать неподъемным».

Финские политики оказались в сложном положении – им необходимо принимать ответственные решения. Дорабатывающий последние дни премьер-министр Юха Сипиля является сторонником жесткой экономической политики. Он проводил политику сокращения общественных расходов и одновременно сокращал численность административного аппарата и оптимизировал для экономии средств и ресурсов количество больниц, школ и т.д. и сохранение их в крупных населенных пунктах.

Сипиле удалось вернуть финской экономике рост. Однако его усилия по реформированию системы соцзащиты не получили одобрения в парламенте. Поэтому в марте его правительство было вынуждено уйти в отставку.

Тем временем, правоцентристский союзник Сипили по правящей коалиции – Национальная коалиционная партия продвигает приватизацию как способ облегчения бремени общественных расходов в долгосрочной перспективе. Однако скандалы вокруг плохой работы частных центров, специализирующихся на уходе за пожилыми людьми, привели к сильному недовольству избирателей. В результате на апрельских выбора Коалиционная партия показала слабый результат.

Социал-демократы Ринне готовы поднять налоги для финансирования общественных услуг, но им еще предстоит объяснить, как это сделать. Так что новому правительству во главе с Антти Ринне придется решать сложные задачи.