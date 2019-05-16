Гисметео, прогноз погоды на выходные: синоптики рекомендуют отправляться на дачи

В Гисметео опубликовали прогноз погоды на ближайшие выходные. Согласно информации синоптиков, в предстоящий уикенд в большинство российских регионов вернётся солнечная, сухая погода. Осадки если и ожидаются, то невысокой интенсивности и кратковременные.

Так, Приморский края окажется под влиянием гребня антициклона, ядро которого будет находиться над Тихим океаном. Поэтому в субботу, 18 мая и в воскресенье, 19 мая здесь существенных осадков не ожидается. При этом яркое солнце разогреет воздух до 25-27 градусов. В ночные часы будет прохладнее – 11-14. Но тех, кто запланировал отправится в свои загородные «фазенды» такие температурные показатели вряд ли напугают.

Вполне комфортная погода для отдыха за городом ожидает и жителей Карелии. По прогнозу специалистов Гисметео, в Петрозаводске в субботу 17-19 выше нуля. В воскресенье – 14-16. Менее тепло в Сегеже. Здесь днём в выходные выше 10-12 столбики термометров не поднимутся. Зато осадков точно не ожидается. Солнечно и без осадков будет в предстоящие выходные в Новгородской, Псковской и Тверской областях (20-22). В Ярославкой области переменная облачность, но также без осадков и плюс 17-19.

Гисметео. Прогноз погоды на вы выходные в Москве и Петербурге

Конец первой полноценной после праздников рабочей недели в Санкт-Петербурге ожидается солнечным и тёплым. Уже завтра жители и гости города на Неве смогут насладиться приятной, комфортной погодой. В субботу и воскресенье по прогнозу синоптиков Гисметео в Северную столицу придёт настоящее лето. И если в ночные часы будет всего 6-8 выше нуля, то днём термометры покажут 21-23 тепла, что выше климатической нормы для второй половины мая.

Самое время отправляться на дачи и москвичам. Сухая, солнечная погода, практически полное безветрие, отсутствие осадков – что ещё может быть лучше для приятного времяпровождения и работы на загородных участках. По прогнозу синоптиков, в субботу в Москве и области ожидается до 22 градусов днём и 10-12 – ночью. Такая же погода прогнозируется и на воскресенье.