Меркель оценила шансы остановки строительства «Северного потока-2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уверена, что газовая директива Евросоюза, не повлияет на строительство газопровода «Северный поток-2».

Политик уверена, что директива предоставляет Еврокомиссии больше возможностей, но не угрожает проекту, цитирует Меркель Handelsblatt.

При этом издание сообщает, что канцлер лично сообщала российскому президенту Владимиру Путину о необходимости сохранения поставок газа через территорию Украины после запуска проекта. Помимо этого этот вопрос Меркель обсудит с новым президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Берлин не намерен отказываться от хранилищ для СПГ, заявила Ангела Меркель.

Ранее, в феврале текущего года ЕС одобрил новые поправки к газовой директив, предполагающие распространение правил ЕС на морские газопроводы, идущие из третьих стран по территории Евросоюза.

Напомним, новые правила были поддержаны противниками «Северного тпотока-2», чтобы заставить компании, участвующие в строительстве трубопровода, привести его в соответствие с правилами европейского внутреннего рынка.