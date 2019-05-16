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МКБ рекордно снизил ставку по кредитам

Москва, 16.05.2019
#Экономика

Московский кредитный банк (МКБ) предлагает новым клиентам кредитование по ставке от 10,5% годовых без поручительства и обеспечения. С 16 мая в рамках акции «Курс на лето» все новые клиенты смогут получить кредит наличными на сумму от 200 тыс. до 3 млн рублей сроком от 6 до 180 месяцев. Предусмотрено полное и частичное досрочное погашение в любое время.

«В этом году мы уже проводили акционные программы по кредитам и увидели, что они пользуются большой популярностью. Мы рассчитываем, что новая сезонная акция с выгодной процентной ставкой поможет людям решить свои актуальные финансовые задачи, а нам — расширить клиентскую базу», — рассказал директор департамента розничных продуктов МКБ Алексей Охорзин.

Условия акции распространяются на клиентов, не имеющих на дату подачи заявки действующих или закрытых потребительских кредитов, открытых или закрытых счетов и действующих или закрытых вкладов в МКБ. Акция не распространяется на клиентов, являющихся индивидуальными предпринимателями или собственниками бизнеса. Срок рассмотрения заявки по акции «Курс на лето» — от одного часа. Положительное решение о выдаче кредита действует один месяц. Ежемесячные платежи по кредиту клиенты могут осуществлять через сервис «МКБ-платежи», в мобильном приложении и в интернет-банке «МКБ Онлайн»а также через любой из 6400 платежных терминалов банка.

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