На Украине рассказали о последствиях возможного военного столкновения с Россией

Игорь Романенко – бывший заместитель главы Генерального штаба вооружённых сил Украины (ВСУ) – рассказал о последствиях возможного столкновения украинской и российской армий. По его мнению, если такое произойдёт, то это приведёт к кровавой бойне, передаёт «Обозреватель».

При этом он убеждён, что у ВСУ достаточно сил, чтобы военным путём вернуть себе Донбасс. Однако, как он подчеркнул, что потери среди украинских военных будут очень серьёзными, так перевес будет на стороне РФ, которая «стянула к границе ракетную бригаду».

«Будет жуткая кровавая бойня. Но её результаты до конца спрогнозировать невозможно. Единственное, что мы понимаем так это тот факт, что военное превосходство у России больше», – резюмировал генерал, добавив, что сейчас Украине не до войны, стране необходима паузу, чтобы провести действенные реформы.