Названо российское оружие, которое больше всего интересует иностранных покупателей

Александр Михеев – глава «Рособоронэкспорта» – рассказал, какое российское оружие больше всего интересует зарубежных покупателей на проходящей в Минске выставке вооружений MILEX-20019. По его словам, самым востребованным видом российского оружия оказался зенитный ракетно-пушечный комплекс типа «Панцирь», передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время ведутся активные переговоры как о покупке новых ракетных комплексов, так и о модернизации комплексов, которые имеют на вооружении партнёры России. Кроме того, глава госкорпорации отметил, что иностранные покупатели также интересуются продукцией концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», в том числе комплексами С-400 и «Тор-М2».

Наша справка

Зенитный ракетно-пушечный комплекс типа «Панцирь» наземного и морского базирования разработан рядом структур оборонно-промышленного комплекса СССР и России во главе с Конструкторским бюро приборостроения. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов (в том числе комплексов ПВО большой дальности) от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Также может осуществлять защиту обороняемого объекта от наземных и надводных угроз.