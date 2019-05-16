Нефть дорожает из-за рисков на Ближнем Востоке

Как показывают данные бирж, мировые цены на нефть утром 16 мая растут на фоне усиления геополитических рисков на Ближнем Востоке. Аналитики отмечают, что ситуация негативно скажется на нефтяном рынке.

Так по состоянию на 8.04 по московскому времени стоимость июльских котировок на нефть марки Brent выросла на 0,52%, достигнув показателя $72,14. Стоимость июньских фьючерсов на марку WTI увеличивалась на 0,55%, до $62,36.

Участники рынка продолжают мониторинг ситуации в Саудовской Аравии после атаки дронов на трубопровод. Уточняется, что жертв нет, объект получил незначительные повреждения, однако, работа трубопровода была приостановлена для ремонта.

Как сообщил аналитик Phillip Futures Бенджамин Лу, хотя перебоев с поставками нефти не возникло, необходимо дождаться обнародования планов ОПЕК по добыче. Заседание картеля по этой проблеме пройдет 19 мая в Джедде в Саудовской Аравии, а 17 мая пройдет заседание технического мониторингового комитета ОПЕК+.