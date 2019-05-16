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Страны G7 советуют Порошенко отказаться от власти

Москва, 16.05.2019

Послы стран «Большой семерки» призвали президента Украины Порошенко передать власть избранному главе государства Владимиру Зеленскому, сообщается в в Twitter французского представительства G7.

В сообщении говорится, что представители объединения призывают «к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ».

Уточняется, что на прошедшей с Порошенко встрече послы обсудили итоги его президентского срока и дали положительную оценку результатам его деятельности. Они также сообщили, что удовлетворены достигнутыми украинским лидером преобразованиями.

Порошенко в свою очередь выразил надежду, что объединение будет и дальше поддерживать реформы в стране и оказывать помощь в восстановлении суверенитета Украины.

Напомним, Порошенко пришел к власти в результате госпереворота в 2014 году,  когда избранный президент Виктор Янукович вынужден был покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.

 

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