Страны G7 советуют Порошенко отказаться от власти

Послы стран «Большой семерки» призвали президента Украины Порошенко передать власть избранному главе государства Владимиру Зеленскому, сообщается в в Twitter французского представительства G7.

В сообщении говорится, что представители объединения призывают «к плавной передаче власти, что позволит Украине продолжить выбранный ею путь реформ».

Уточняется, что на прошедшей с Порошенко встрече послы обсудили итоги его президентского срока и дали положительную оценку результатам его деятельности. Они также сообщили, что удовлетворены достигнутыми украинским лидером преобразованиями.

Порошенко в свою очередь выразил надежду, что объединение будет и дальше поддерживать реформы в стране и оказывать помощь в восстановлении суверенитета Украины.

Напомним, Порошенко пришел к власти в результате госпереворота в 2014 году, когда избранный президент Виктор Янукович вынужден был покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь.