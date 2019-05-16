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На Украине рассказали о возможных переговорах Путина и Зеленского

Москва, 16.05.2019
  • На Украине рассказали о возможных переговорах Путина и Зеленского

Zuma/TASS

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что переговоры между Украиной и Россией относительно нового контракта о транзите газа могут возобновиться только после инаугурации Владимира Зеленского и его разговора с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам Коболева, возможно, переговоры состоятся в июне.

"(Российская) Сторона официально сообщила, что будет говорить только после того, как новый президент вступит в должность и состоится разговор между господином Зеленским и Путиным. Мы ожидаем этого события. Думаю, возможно, эти переговоры возобновятся в июне", - сказал Коболев в ходе Международной инвестиционной конференции "Game of thrones: final season?" в Киеве в четверг.

На результаты переговоров, по мнению главы НАК, ключевое влияние будут иметь Германия, которая непосредственно влияет на запуск "Северного потока-2", дальнейшие действия США по санкциям в РФ, а также способность "Нафтогаза" продолжать судебный иск против "Газпрома" по компенсации $12 млрд в случае неподписания нового транзитного контракта.

В четверг стало известно, что инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского пройдет 20 мая, за данное число выступили 315 парламентариев.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала из Киева приглашений на инаугурацию Владимира Зеленского.

Он уточнил, что во многих странах инаугурация не предполагает иностранных гостей и заявил, что не знает, какая практика на Украине.

Песков также не ответил, будет ли Владимир Путин поздравлять Владимира Зеленского с инаугурацией. Он уточнил, что это решение президента.

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