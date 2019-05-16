Песков рассказал, получали ли власти РФ приглашение на инаугурацию Зеленского

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ – в ходе очередного брифинга с представителями СМИ рассказал, получали ли российские власти приглашение из Киева на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского. По словам представителя Кремля, ему пока неизвестно о планах по проведению каких-либо контактов между Киевом и Москвой, передаёт РИА Новости.

«И вообще насколько я знаю, никаких не было приглашений, ни на каких уровнях. Я не знаю точно, какая практика существует на Украине, потому что, например, во многих странах инаугурация не предусматривает вообще посещение каких-либо зарубежных лидеров или гостей», – резюмировал Песков.

Напомним, ранее стало известно, что торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное приведению к присяге избранного президента страны Владимира Зеленского, начнется в 10:00 мск 20 мая в сессионном зале Рады. Такое решение принял сегодня украинский парламент. За соответствующий проект постановления проголосовали 315 депутатов.