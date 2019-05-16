Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю

Курс доллара в четверг продолжает снижаться третий день подряд. Курс доллара к закрытию основной сессии потерял 18 копеек - 64,47 рубля, а евро и вовсе упал ниже отметки 72 рубля.

Ключевая поддержка российской валюте приходит от сохраняющегося спроса инвесторов на российские активы.

Несмотря на перевыполнение плана по размещению ОФЗ на второй квартал 2019 года, Минфин РФ продолжит размещение эти бумаги без формального пересмотра ранее заявленного объема, сообщает ПРАЙМ. С учетом результатов аукционов 15 мая 2019 год квартальный объем размещения составил 637,9 миллиарда рублей по номинальной стоимости при плане 600 миллиардов рублей. Это должно поддержать спрос на рублевую ликвидность и carry trade в пользу рубля, оценивают трейдеры.

В четверг появилась еще одна очень важная информация, которая во многом влияет на динамику рубля.

Многие эксперты, рассуждая о перспективах рубля во втором квартале, отмечали риски со стороны сезонного ухудшения сальдо текущего счета. Однако в этом году снижение показателя будет происходит с более высоких уровней. Банк России сообщил, что по предварительным данным профицит текущего счета за первые четыре месяца 2019 года достиг уровня в $45.5 млрд, что на 15.5% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Также стоит отметить, что курс рубля практические не реагирует на "санкционные" вбросы. Инвесторы предпочитают дождаться анонсированной на этой неделе встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в июне.

Другим фактором укрепления рубля стало ожидание первого в этом году снижения ставки ЦБ, которое может произойти также в июне.

В итоге, большинство прогнозов переписываются в последние дни в сторону укрпеления рубля. Ближайшим рубежом движения российской валюты называется 64 рубля, хотя еще несколько дней назад прогнозировался коридор 65-66 рубля. Впрочем, о более сильном укреплении рубля эксперты говорить не торопятся, так как цена на нефть остается очень волатильной и это затрудняет построение прогнозных моделей.