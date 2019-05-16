Вход/Регистрация Подписка

Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю

Москва, 16.05.2019
  • Курс доллара: что заставило срочно переписывать прогнозы по рублю

Дмитрий Рогулин/ТАСС

Курс доллара в четверг продолжает снижаться третий день подряд. Курс доллара к закрытию основной сессии потерял 18 копеек - 64,47 рубля, а евро и вовсе упал ниже отметки 72 рубля.

Ключевая поддержка российской валюте приходит от сохраняющегося спроса инвесторов на российские активы.

Несмотря на перевыполнение плана по размещению ОФЗ на второй квартал 2019 года, Минфин РФ продолжит размещение эти бумаги без формального пересмотра ранее заявленного объема, сообщает ПРАЙМ. С учетом результатов аукционов 15 мая 2019 год квартальный объем размещения составил 637,9 миллиарда рублей по номинальной стоимости при плане 600 миллиардов рублей. Это должно поддержать спрос на рублевую ликвидность и carry trade в пользу рубля, оценивают трейдеры.

В четверг появилась еще одна очень важная информация, которая во многом влияет на динамику рубля.

Многие эксперты, рассуждая о перспективах рубля во втором квартале, отмечали риски со стороны сезонного ухудшения сальдо текущего счета. Однако в этом году снижение показателя будет происходит с более высоких уровней. Банк России сообщил, что по предварительным данным профицит текущего счета за первые четыре месяца 2019 года достиг уровня в $45.5 млрд, что на 15.5% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Также стоит отметить, что курс рубля практические не реагирует на "санкционные" вбросы. Инвесторы предпочитают дождаться анонсированной на этой неделе встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в июне. 

Другим фактором укрепления рубля стало ожидание первого в этом году снижения ставки ЦБ, которое может произойти также в июне.

В итоге, большинство прогнозов переписываются в последние дни в сторону укрпеления рубля. Ближайшим рубежом движения российской валюты называется 64 рубля, хотя еще несколько дней назад прогнозировался коридор 65-66 рубля. Впрочем, о более сильном укреплении рубля эксперты говорить не торопятся, так как цена на нефть остается очень волатильной и это затрудняет построение прогнозных моделей.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

У партнеров

    ММК выплатит 260 млн долларов дивидендов за первый квартал

    Высокие показатели по прибыльности позволили флагману отечественной металлургии рекомендовать к выплате акционерам 100% свободного денежного потока

    Очищая «ржавый пояс»

    Москва включается в мировую гонку редевелопмента территорий — путь которым шли все мировые мегаполисы. Это один из самых эффективных способов развития города

    Альфа-банк вернет деньги за «Такси» и «Еду»

    Альфа-банк и «Яндекс» запустили совместную карту: по самым популярным сервисам «Яндекса» можно получить кешбек до 10%

    Электромеханическое проектирование с Solid Edge

    Создание сложных интеллектуальных изделий требует применения инструментов электромеханического проектирования. И в этом помогает Solid Edge.

    Запущен новый виток исследований достижений российских университетов

    Активное развитие передовых российских университетов демонстрирует их постоянно растущая видимость на международном уровне.

    «Экспоцентр»: место, где бизнес развивается

    Новости партнеров

    Tоп

    1. Курс доллара: рубль снова всех удивил
      Несмотря на обострение ситуации на финансовых рынках из-за торговых споров между КНР и США, рубль укрепляется
    2. США признали курс рубля искусственно заниженным
      США намерены пересмотреть список стран, манипулирующих своими валютными курсами. Эксперты находят манипулятивным сам этот список
    3. Курс доллара: рубль отреагировал на новости из Сочи
      Курс доллара: рубль отреагировал на новости из Сочи
    Русская индустрия
    Рубль не по правилам
    #Бюджетная политика
    В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
    «Я родился в великой стране»
    #Металлообработка
    Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
    Революция в шести актах
    #«желтые жилеты»
    «Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
    #
    © 1995—2019 Группа «Эксперт»

    18+

    Политика конфиденциальности
    Условия использования материалов

    Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
    Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

    Реклама