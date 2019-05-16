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Производство продукции из льна: швейный кластер в Смоленске

Москва, 16.05.2019
40-й выпуск «Пилим по России» при поддержке журнала «Эксперт»



В Смоленске мы познакомились с Анной Ребрик, соосновательницей международного бренда Linen & Lace. Компания шьет салфетки, скатерти, одежду из льна, который закупает в основном в Белоруссии. Их визитная карточка - дизайнерская вышивка. Бренд Linen & Lace появился на свет в 2018 году на базе компании «Смоленская вышивка», которая производит домашний текстиль и выполняет заказы по пошиву сценических костюмов. Швейной фабрике в этом году исполняется 102 года.
Linen & Lace - это современный бренд, который делает акцент на качество и дизайн. Свои продукты компания производит из обычного и вываренного льна, который по ощущениям очень похож на шелк. Из него, например, делают сарафаны, блузки и блейзеры. Linen & Lace выпускает более четырех коллекций в год, поэтому, несмотря на то что в этом бизнесе большую роль играет сезонность и летний период наиболее прибыльный, компания также отшивает льняные пальто и накидки. Бренд славится своим сервировочным льняным текстилем с разнообразными вышивками - простыми тканевыми салфетками без каких-либо декоративных элементов сейчас никого нельзя удивить. Средний оборот компании составляет миллион рублей в месяц, рентабельность - 15%. В штате более 80 сотрудников, а объемы производства достигают более 15 тыс. изделий в месяц.
Предложение о сотрудничестве от Анны Ребрик
1. Компании нужны отечественные поставщики качественного сырья (льна).
2. Они открыты к сотрудничеству с новыми дизайнерами. Бренд ищет креативных людей, готовых поделиться идеями, рисунками, которые впоследствии могут быть перенесены на вышивку, и своими моделями одежды.
3. В Смоленске плохо обстоят дела с персоналом. Компании нужны рабочие руки: талантливые и универсальные швеи (заработная плата -примерно 40 тыс. рублей), модельеры, конструкторы и маркетологи. Сейчас на производстве трудятся в большинстве своем люди советской закалки, которые привыкли все выполнять качественно и по стандарту. Но компания хочет немного разбавить коллектив молодыми и талантливыми людьми.
4. Фабрика готова работать на контрактном производстве. Они могут брать заказы и отшивать домашний текстиль и одежду. Производственные площади и оборудование позволяют работать в таком режиме.
5. Бренд Linen & Lace хочет выйти за рубеж. Компанию интересуют рынки США, Европы и Канады, поэтому она ищет партнеров, которые смогут в этом помочь.
6. Компания готова помочь всем, кто хочет развивать российское швейное производство: она предоставит производственные площади, ресурсы, поделится опытом и окажет финансовую поддержку.

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