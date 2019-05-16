Путин предложил провести опрос местных жителей по строительству храма в Екатеринбурге

Глава российского государства Владимир Путин предложил провести опрос среди жителей района в Екатеринбурге, где в сквере собираются построить православный храм. По словам президента, после того, как результаты опроса станут известны, меньшинство должно будет подчиниться большинству, следуя принципам и основам демократии, передаёт РИА Новости.

«Храм должен объединять людей, а не разъединять. Поэтому с обеих сторон должны быть сделаны какие-то шаги для того, чтобы решить этот вопрос в интересах всех граждан, проживающих там. Есть простой способ — провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. Вот в этом и состоит принцип демократии», — резюмировал Путин.

Напомним, накануне пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что федеральные власти не станут вмешиваться в этот конфликт. При этом он отметил, что такие ситуации – прерогатива местных властей, поэтому вмешательство Кремля здесь будет неуместным.