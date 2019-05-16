«Россети» — в глобальной тысяче

«Россети» вошли в тысячу крупнейших публичных компаний мира по версии Forbes. В списке представлены 22 российские компании. «Россети» заняли 727-ю строчку мирового глобального рейтинга. В пролом году в этот рейтинг входили 25 российских компаний, но не все смогли удержать свои позиции. Российские компании Polyus Gold, «Аэрофлот» и «Уралкалий» выпали из обновленного списка крупнейших компаний. Те, что сохранили место в рейтинге Forbes Global 2000, заслуживают уважения за достигнутые результаты. Российские лидеры, такие как «Газпром», «ЛУКойл», Сбербанк и «Роснефть», вошли в первую сотню рейтинга. В первую тысячу помимо энергокомпании вошли банк ВТБ, занявший 471-ю позицию; «Транснефть» и «Татнефть» на 386-м и 524-м месте соответственно. «Северсталь» немного уступила «Россетям», заняв 925-ю строчку в мировом рейтинге.

Возглавляет список крупнейших компаний мира вот уже седьмой раз подряд китайский банк ICBC, стоимость активов которого оценивают в четыре триллиона долларов. Среди крупнейших американских компаний — JPMorgan Chase, Bank of America и Apple. Всего же в рейтинге Forbes Global 2000 представлены компании из 61 страны мира.

Компания «Россети», которая существует в условиях жесткого регулирования, смогла улучшить свои производственные и финансовые показатели. Кроме того, руководство «Россетей» смогло добиться существенных изменений в подходах к регулированию деятельности компании. Это повысит ее инвестиционную привлекательность и позволит не только сохранить место в числе 800 крупнейших компаний мира, но и, возможно, подняться вверх в столь влиятельном рейтинге.