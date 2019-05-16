Россияне назвали основные причины болезней

Главной причиной всех болезней россияне считают работу, стресс, а также отсутствие денег на лекарства и профилактику, сообщает результаты своего исследования ВЦИОМ.

Также 32% респондентов оценили собственное здоровье, как хорошее, 53% сообщили, что чувствую себя удовлетворительно, негативную оценку состоянию здоровья дали 15% опрошенных.

33% респондентов уверены, что их здоровье подрывает стресс и работа. 28% назвали основным негативным фактором для здоровья отсутствие денег на лекарства и профилактики болезней.

ВЦИОМ уточняет, что последний фактор заметно потерял в голосах за последние два года. В 2017 году его, как главный источник болезней называли 35% опрошенных. Возраст и отсутствие отдыха негативно влияют на здоровье по мнению 25%.

Экологию, как главную причину болезней, называют 18% опрошенных, что по сравнению с 2017 (32%) годом почти вдвое меньше.