Россияне назвали сумму, необходимую для нормальной жизни

Среднестатистической российской семье из трех человек необходимо 78 тысяч рублей для обеспечения минимальных потребностей, сообщает «Ромир». Более 50% российских семей назвали сумму в 120 тысяч рублей в месяц, как необходимый минимум для жизни.

Двадцати пяти процентам респондентов необходимо от 45 до 60 тысяч рублей в месяц для «нормальной» жизни. 11% российских семей назвали сумму в 120 тысяч рублей необходимой для семьи из трех человек в месяц.

10% российских семей сообщили в ходе опроса, что готовы прожить на 30-45 тысяч рублей. Лишь 2% сообщили, что могут прожить 20-30 тысяч рублей в месяц, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование.

Исследователи сообщают, что уровень требуемого дохода во многом зависит от регионов, а также в городе или сельской местности проживает семья.

При этом уточняется, что все респонденты должны были оценить необходимый уровень дохода для «нормальной жизни» в их населенном пункте.