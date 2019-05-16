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Россияне получили ранения при авиаударе арабской коалиции в Йемене

Москва, 16.05.2019

При авиаударе арабской коалиции по йеменской столице Сане пострадали две россиянки.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на телеканал «Аль-Масира», женщины проживают в атакованном районе и работают в сфере здравоохранения. Тяжесть ранений наших соотечественниц пока не уточняется. Известно лишь, что в настоящее время они госпитализированы в одну из местных клиник.

Ранее стало известно, что арабская коалиция нанесла бомбовый удар по жилому кварталу в Сане. В результате налёта погибли 6 человек, десятки – получили ранения различной степени тяжести. В настоящее время спасатели продолжают извлекать погибших и пострадавших из-под завалов.

Наша справка

С 2015 года арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией участвует в военных действиях в Йемене на стороне президента страны Абд Раббу Мансура Хади. Они ведут борются против хуситов, которые захватили власть в стране.

Несмотря на регулярные бомбардировки северных районов Йемена, войскам подконтрольным Хади пока не удаётся вытеснить хуситов из основных городов, в том числе из Саны.

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