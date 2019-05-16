«Северный поток — 2»: Меркель вынесла вердикт

Как заявила канцлер Германии Ангела Меркель, несмотря на принятие новой Газовой директивы ЕС, остановить строительство трубопровода "Северный поток — 2" у Еврокомиссии не получится. По сообщению газеты Handelsblatt, на которое ссылается РИА Новости, проект практически полностью утвержден.

"Новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования реализации "Северного потока — 2", – отметила Ангела Меркель. – Однако и она не воспрепятствует проекту". Ранее министр экономики Петер Альтмайер заявил, "Северный поток — 2" внесет вклад в стабилизацию поставок газа в Европу.

Впрочем, добавила Ангела Меркель, "ключевым моментом" в вопросе строительства "Северного потока — 2" канцлер назвала Украину. По ее мнению, Киев должен остаться транзитером газа, несмотря на появление нового газопровода.

Это заявление Меркель в очередной раз подчеркивает, что Германия не намерена отступать от своей позиции поддерживать Северный поток 2, констатирует директор фонда развития права и медиации ТЭК Александр Пахомов. Она подтверждает при этом, что своей максимальной цели новые поправки к газовой директиве ЕС все же достигли, ведь их цель по ее мнению заключалась в сохранении части транзита российского газа через Украину.

Проблема в том, объясняет эксперт, что противники СП2 – Польша, Украина и США считают, что транзит через Украинскую ГТС должен сохраниться в прежних объемах, а Германия и другие страны западной Европы хотят иметь больше гарантий в бесперебойности поставок, поэтому в СП2 они не видят такой угрозы роста энергетической зависимости от России. Важно при этом отметить, что, выступая за остановку СП2 – противники немного лукавят, поскольку сохранение прежних объемов прокачки через Украину на деле точно также оставят ЕС в большей зависимости именно от российского газа – что еще раз говорит об исключительно политическом подтексте противников проекта.

При этом Меркель в своих заявлениях не провозглашает полный отказ от других продавцов топлива – официально Германия точно также выступает за диверсификацию поставщиков энергоресурсов, и она подчеркивает, что данные обещания Трампу по строительству центров приемки и регазификации СПГ в стране будут строиться и дальше. Также Германия и другие западные страны ЕС напоминают, что главным условием по-прежнему является цена голубого топлива, которая в силу выгодных для России обстоятельств по средствам трубопроводного способа более выгодная европейскому потребителю.

Если говорить о реальных угрозах СП, то проект вряд ли будет полностью блокирован, полагает Александр Пахомов. Новые предполагаемые санкции, которые на этой неделе уже огласили США могут, ударить по подрядчикам по прокладке морской части трубопровода, в частности это коснется итальянского гиганта Saipem и швейцарской Allseas, активы этих компаний могут подпасть под блокировку в США, а их руководство лишится права на въезд в эту страну.

Действительно если такие меры будут приняты для Газпрома это будет серьезный удар, так как у компании в этой области нет опыта и технологий, но, с другой стороны, в этой сфере задействовано очень много интересов именно европейских государств, которые являются сторонниками проекта. Иными словами, такие санкции могут спровоцировать уже политические конфликты между ЕС и США на новом уровне, и Европа вполне может в очередной раз упрекнуть штаты в посягательстве на нормы международного права и припугнуть ответными мерами.

Таким образом, заключает Александр Пахомов, реализация такого законопроекта, крайне маловероятна. Объективно спрогнозировать можно лишь то, что СП2 рискует опоздать к сроку сдачи в конце этого года – из-за пробуксовки со стороны Дании с разрешением прокладку трубы по ее морской территории может сложиться необходимость реализовывать обходной путь для трубы, а это дополнительные затраты и время.

Поставки газа по трубопроводу Северный поток-2 в Европу и в частности, в Германию имеют прагматичный характер как для экономики самой Германии, так и для Евросоюза в целом, констатирует директор департамента управления активами компании ERARIUM Group Денис Лисицын. Сам по себе проект Северного потока-1 и 2 гарантирует стабильные поставки относительно недорогого энергоресурса, исключающие любые политические риски срыва поставок, связанные с транзитом газа через Украину.

При этом не нужно платить за транзит, что очень удобно и экономически выгодно, добавляет экспрет. К тому же Германия будет сама реализовывать газ в Европе, поставляемый по Северному потоку, в том числе осуществляя реверсные поставки газа на Украину. Конечно Ангела Меркель не может отказаться от такого коммерческого проекта, несущего Германии очевидную экономическую выгоду и энергетическую безопасность, и не только Германии, но и странам Евросоюза, с тесно связанными экономиками и рынком Германии.