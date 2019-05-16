Президентский форсаж

Еще при подлете к аэродрому Ахтубинска в Астраханской области Владимир Путин мог прекрасно рассмотреть, как ведут себя в воздухе наши новые истребители – сразу два звена Су-57 сопровождали президентский лайнер вплоть до самой посадки. А уже на земле, побеседовав с летчиками, глава государства прямо заявил, что эти машины должны быть лучшими в мире.

На сегодняшний день выпущена лишь установочная партия, в которой насчитывается всего десять Су-57. Но только один из этих самолетов оснащен силовыми установками так называемого второго этапа. Это двигатели с рабочим названием «изделие 30», способные развивать максимальную тягу на форсаже до 19 тонн каждый. Это примерно на 15-20%, чем у моторов первого этапа – АЛ-41Ф1С. Именно новые двигатели, которые сейчас проходят испытания, обеспечивают Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость – один из важнейших критериев, отличающих пятое поколение от четвертого. Как говорил гендиректор ОКБ имени А. М. Люльки Евгений Марчуков, таких характеристик удалось добиться за счет резкого улучшения параметров рабочего цикла, КПД агрегатов и применения новых конструкционных материалов. Разработчики уверяют, что, им удалось уменьшить количество деталей в компрессоре высокого давления нового двигателя практически вдвое по сравнению с АЛ-41Ф1C и обеспечить значительное увеличение работы на одну ступень. При этом стоимость такого компрессора останется практически такой же, как у его предшественника. В целом же в «изделии 30» внедрен целый ряд революционных решений, причем у некоторых из них даже нет мировых аналогов. Прежде всего это композитные металлокерамические лопатки турбины из особо жаропрочных сплавов — они имеют крайне сложную конструкцию. Секрет здесь не только в составе этих материалов, который, в общем-то, не так уж и сложно определить, но и в технологии их изготовления. Еще одно новшество — плазменная форсажная камера, обеспечивающая бескислородный запуск двигателя на больших высотах, что повышает выживаемость истребителя в ближнем бою. Для этого же сопла двигателей могут отклоняться сразу в двух плоскостях — вверх–вниз и влево–вправо, а не только в одной, как у всех остальных самолетов такого класса.

Сколько времени потребуется на то, чтобы завершить испытания и запустить «изделие 30» в серийное производство точно не может сказать никто. Но эксперты считают, что на это уйдет еще не менее пяти лет. Именно поэтому Минобороны России крайне скептически до последнего времени относилось к массовым закупкам Су-57. Известно, что в соответствии с действующим контрактом наше военное ведомство должно получить всего два таких самолета, оснащенных двигателями АЛ-41Ф1С. Первый – в ноябре нынешнего года, а второй – к концу следующего. Всего же в текущей государственной программе вооружений запланировано приобретение 16 истребителей пятого поколения.