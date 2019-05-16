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Президентский форсаж

Москва, 16.05.2019
Уже в августе на авиасалоне МАКС’2019 российские военные будут готовы подписать рамочное соглашение с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК) о приобретении в общей сложности 76 истребителей пятого поколения Су-57. Это будет самый крупный контракт в истории военной авиации нашей страны. Его стоимость, даже по самым скоромным оценкам, составит не менее 170 млрд рублей
#Авиация
  • Президентский форсаж

Михаил Терещенко/ТАСС

Еще при подлете к аэродрому Ахтубинска в Астраханской области Владимир Путин мог прекрасно рассмотреть, как ведут себя в воздухе наши новые истребители – сразу два звена Су-57 сопровождали президентский лайнер вплоть до самой посадки. А уже на земле, побеседовав с летчиками, глава государства прямо заявил, что эти машины должны быть лучшими в мире.  

На сегодняшний день выпущена лишь установочная партия, в которой насчитывается всего десять Су-57. Но только один из этих самолетов оснащен силовыми установками так называемого второго этапа. Это двигатели с рабочим названием «изделие 30», способные развивать максимальную тягу на форсаже до 19 тонн каждый. Это примерно на 15-20%, чем у моторов первого этапа – АЛ-41Ф1С. Именно новые двигатели, которые сейчас проходят испытания, обеспечивают Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость – один из важнейших критериев, отличающих пятое поколение от четвертого. Как говорил гендиректор ОКБ имени А. М. Люльки Евгений Марчуков, таких характеристик удалось добиться за счет резкого улучшения параметров рабочего цикла, КПД агрегатов и применения новых конструкционных материалов. Разработчики уверяют, что, им удалось уменьшить количество деталей в компрессоре высокого давления нового двигателя практически вдвое по сравнению с АЛ-41Ф1C и обеспечить значительное увеличение работы на одну ступень. При этом стоимость такого компрессора останется практически такой же, как у его предшественника. В целом же в «изделии 30» внедрен целый ряд революционных решений, причем у некоторых из них даже нет мировых аналогов. Прежде всего это композитные металлокерамические лопатки турбины из особо жаропрочных сплавов — они имеют крайне сложную конструкцию. Секрет здесь не только в составе этих материалов, который, в общем-то, не так уж и сложно определить, но и в технологии их изготовления. Еще одно новшество — плазменная форсажная камера, обеспечивающая бескислородный запуск двигателя на больших высотах, что повышает выживаемость истребителя в ближнем бою. Для этого же сопла двигателей могут отклоняться сразу в двух плоскостях — вверх–вниз и влево–вправо, а не только в одной, как у всех остальных самолетов такого класса.  

Сколько времени потребуется на то, чтобы завершить испытания и запустить «изделие 30» в серийное производство точно не может сказать никто. Но эксперты считают, что на это уйдет еще не менее пяти лет. Именно поэтому Минобороны России крайне скептически до последнего времени относилось к массовым закупкам Су-57. Известно, что в соответствии с действующим контрактом наше военное ведомство должно получить всего два таких самолета, оснащенных двигателями АЛ-41Ф1С. Первый – в ноябре нынешнего года, а второй – к концу следующего. Всего же в текущей государственной программе вооружений запланировано приобретение 16 истребителей пятого поколения.  

Но Владимир Путин решил эту ситуацию в корне изменить. Прямо на совещании в Сочи, посвященном развитию отечественного ВПК, президент уверенно пообещал, что до 2028 году Минобороны России закупит 76 истребителей Су-57, которыми оснастят три полка наших ВКС. Это стало возможным благодаря тому, что ОАК согласилась снизить стоимость самолета практически на 20%, прежде всего за счет унификации технологических решений«И теперь у нас будет возможность закупить гораздо больше машин этого класса» -- подчеркнул президент. Если еще два года назад внутренняя расчетная цена на Су-57 составляла примерно 2,7 млрд рублей, то теперь речь идет всего о 2,25-2,3 млрд рублей за один самолет. Заметим, что самый современный наш истребитель четвертого поколения Су-35 стоит порядка 1,5 млрд рублей. Причем эта цена практически не отличается от себестоимости машины – маржа авиастроителей на контрактах в рамках государственного оборонного заказа составляет как правило менее 5%. Но в данном случае ценовой  фактор не является для ОАК определяющим. Нашей авиастроительной корпорации гораздо важнее поступиться прибыльно, но при этом загрузить работой на десятилетие вперед завод в Комсомольске-на-Амуре, который уже стал испытывать определенные трудности из-за сокращения выпуска региональных пассажирских самолетов SSJ-100  

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