Посол США в Берлине Ричард Гренелл позволяет себе неприемлемые высказывания в адрес независимого государства, считает глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

Он напомнил, что Германия не является и никогда не была американской колонией. Высказывание прозвучало на конференции Российского газового общества, посвященной перспективам сотрудничества России и ЕС в сфере поставок энергоресурсов.

Эрнст напомнил, что США в своем стремлении выйти на рынок Европы со своим СПГ не всегда задействуют допустимые меры, которые напрвлены не только против «россиян и европейцев», но и против компаний, которые участвуют в «Северном потоке – 2».

«Действия американского посла в ФРГ в настоящее время просто неприемлемы, возникает впечатление, что мы являемся колонией США», – сообщил политик, который уверен, что основная забота США о собственных интересах, а не о энергобезопасности ЕС, как заявляют в Вашингтоне.

Политик также заявил, что российский газ привлекает Германию не только ценой, но и экологическими соображениями, поскольку для производства СПГ США используют фрекинг, как способ добычи газа.

«Что касается цены, то американский газ также является неконкурентоспособным», – поделился мнением Эрнст.

Политик еще раз напомнил о целесообразности скорейшего отказа от режима санкций против России, поскольку это не выгодно, как ЕС, так и российской стороне.