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В Германии недовольные попытались «заткнуть» «Северный поток-2»

Москва, 16.05.2019

Противники строительства трубопровода «Северный поток-2» провели акцию «Заткнуть «Северный поток — 2», сообщает Focus.

Протестующие пробрались на строительную площадку, где осуществляется прокладка газопровода Eugal, и забрались в уже готовую часть газопровода. Инцидент произошел в Врангельсбурге, расположенном в федеральной земле Мекленбурга.

Издание не сообщает точное количество человек, которые приняли участие в акции протеста, однако, сообщается, что в трубу диаметром примерно полтора метра смогли поместиться пять человек.

Участники акции сообщили, что они являются противниками строительства трубопровода «Северный поток-2» и своими действиями хотят не только затормозить строительство, но и привлечь внимание экологических организаций.

Издание уточняет, что в Врангельсбурге уже проложено более 1,5 км Eugal, который протянется на 485 км от Грайфсвальда до Чехии и обеспечит транспортировку в Европу газа, получаемого по «Северному потоку — 2».

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель заверила, что принятие ЕС новой газовой директивы никак не повлияет на ход строительства «Северного потока-2».

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