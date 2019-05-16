Воздушно-космические силы РФ получили второй тяжёлый транспортник Ил-76МД-90А

ВКС России получили второй военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А.

Согласно информации Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), ульяновское самолетостроительное предприятие АО «Авиастар-СП» передало Министерству обороны России очередной военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А под заводским № 110, передаёт РИА Новости.

Напомним, первый такой самолёт военно-транспортная авиация ВКС РФ получила в начале апреля 2019 года. Всего же до конца этого года планируется построить и передать в эксплуатацию пять новейших транспортных самолётов, которые должны качественно усилить возможности авиации ВКС ВС РФ.

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Ил-76МД-90А разработан ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина». Является глубоко модернизированной версией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76МД, который производился в Республике Узбекистан на Ташкентском авиационном предприятии им. Чкалова. Новые пилотажно-навигационный комплекс, система автоматического управления, комплекс связи и «стеклянная» кабина отвечают всем современным требованиям к авионике воздушных судов и значительно увеличивают безопасность полетов, точность самолетовождения. Замена штатных двигателей Д-30КП2 на значительно более современные ПС-90А-76, установка модифицированного крыла и усиленного шасси значительно расширяют эксплуатационные возможности самолёта.

Предназначен для межрегиональной перевозки грузов. Так же Ил-76МД-90А может использоваться для перевозки больных и раненых и тушения площадных пожаров. Максимальная коммерческая нагрузка увеличена до 60 тонн. Максимальный взлетный вес самолета доведен до 210 тонн. Самолёт может выполнять взлёт и совершать посадку на грунтовых и бетонных аэродромах с высотой от минус 300 до 3000 метров над уровнем моря, и выполнять полёты в любое время суток над сушей и водными пространствами.

Модернизация самолёта, предусматривающая установку современных двигателей, систем управления самолетом, нового крыла и усиленного шасси значительно расширяет эксплуатационные возможности Ил-76МД-90А и увеличивает точность самолетовождения и десантирования.