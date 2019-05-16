Врачи рассказали, как защититься от тополиного пуха

Как рассказала врач-аллерголог Елена Бобрикова, для защиты от тополиного пуха необходимо носить очки и полоскать нос морской водой. Советы врача передает РИА Новости.

«На улице необходимо защищать слизистую глаз от попадания пуха и пыльцы. В течение дня почаще орошать слизистую носовых ходов солевыми растворами», - сообщила Бобрикова.

Врач уточнила, что пух выводится из верхних дыхательных путей чиханием, однако, промывание носа морской водой помогает удалить аллерген из носа.

«Также полезно полоскать горло физраствором и промывать глаза препаратами морской воды», - добавила врач.

Бобрикова также рассказала, что сам по себе тополиный пух не является аллергеном, а лишь адсорбирует на своей поверхности пыльцу луговых и злаковых трав, - именно они и являются аллергеном и ее переносчиков.