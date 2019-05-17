Александр Еременко: «Образование в нашей стране будет драматически меняться в ближайшие 10 лет».

Партнер III Ежегодной Премии и Конференции «Эффективное образование» Digital Business School в лице CEO - Александр Еременко рассказал насколько сейчас важно образование в России и какой метод позволяет эффективно развить свой бизнес.

- Александр, почему вы решили поддержать Премию и Конференцию «Эффективное образование»? Что лично для вас значит этот проект? И как вы оцениваете потенциал этой темы в России?

- Мы работаем в сфере дополнительного профессионального образования и нам важно, как меняется и куда движется вся отрасль. «Эффективное образование» как раз про это. Наша ключевая дисциплина Digital Marketing — относительно молодая, но стремительно проникающая во все виды бизнеса и в госуправление. Компании переживают цифровую трансформацию, без нее бизнес становится неэффективным и отсталым во всех отношениях. Мы помогаем быстрее внедрить эти изменения, подготавливая квалифицированных диджитал -маркетологов. И делаем это в соответствии с лучшей международной практикой — проводим интенсивные курсы по лицензии авторитетного Digital Marketing Institute из Ирландии.

Нам важно, чтобы были высокие стандарты обучения, сертификация специалистов, а также ответственность бизнес-школы перед учащимися и работодателями. Об этом необходимо говорить, обмениваться опытом, но главное — внедрять. Поэтому мы поддерживаем премию и конференцию «Эффективное образование». Это важный и полезный компонент нашего образовательного рынка.

- У вас существует курс Маркетинг для развития бизнеса. Расскажите об этом курсе. Насколько это эффективная интенсив - программа по маркетингу?

- Курс разработан ведущими экспертами по маркетингу, которые ежедневно помогают реальному бизнесу успешно развиваться. Это наш принципиальный подход. Представьте, собрались восемь директоров по маркетингу, опыт каждого более 15 лет, и разработали программу обучения. Чтобы выпускников они сами могли брать с удовольствием в свои компании.

Крепкая теория в маркетинге очень важна, но без полевого опыта она не имеет смысла. Поэтому мы даём сбалансированный микс и того, и другого.

Здесь с нуля вы начинаете разбираться в том, как сделать продукт или услугу привлекательной для покупателя, как привлекать новых клиентов, как побеждать конкурентов, как делать рекламу и маркетинговые исследования. В общем как выжить на конкурентном рынке и развивать бизнес.

- Как вы оцениваете в целом образование в России?

- Образование в нашей стране будет драматически меняться в ближайшие 10 лет. Тектонические сдвиги видны уже сегодня. Тут накладывается сразу несколько трендов.

Во-первых, онлайн платформы становятся всё более удобными и для многих уже привычными. Что делает обучение более доступным. Можно стать специалистом, не покидая своего города. Очное обучение при этом не исчезнет.

Во-вторых, человек перекочевывает с компьютеров и ноутбуков на смартфоны. Вслед за активным использованием социальных сетей и мессенджеров ему становится привычно учиться прямо в телефоне. Но для обучающего продукта нужно подстраиваться под этот формат, значительно модифицируя подачу материала. Идеальный вариант — геймификация обучения.

В-третьих, прогрессирует качество контента. Быстрые дешёвые или бесплатные лекции уже не удовлетворяют пользователей. Сейчас мы видим спрос на хорошо структурированные программы. Винегрет из знаний никому не интересен. Продуманный учебный план, своевременные практические упражнения, «живые» интересные преподаватели, подготовка дипломной работы для настоящего проекта, плюс преимущества гибридного обучения «онлайн+очно» — всё это сейчас аккумулируется в самых успешных бизнес-школах.

из архива пресс-службы

В-четвёртых, ускорение обучение. Это вовсе не, кое-как и ни о чём. Это означает с нуля освоить первые шаги и далее продолжать наращивать профессионализм, но уже в рабочем режиме. Так становится легко пробовать новые области, понимать твоё или нет, быстро корректировать траекторию и разворачивать карьеру даже на 360 градусов.

В-пятых, растёт свобода выбора, чем ты хочешь заниматься. Современные родители меньше насаждают, кем должен стать ребёнок. Продолжать военную, юридическую, инженерную или какую-то другую династию сегодня не является догмой. В результате рынок образования в разрезе специальностей будет очень нестабилен. Это усложнит борьбу за клиента, зато заставит обучающие организации стать более адаптивными и полезными для учащихся. Всё это делает сферу образования очень подвижной, интересной и даже интригующей. И это приятный вызов.

III Ежегодная Премия и Конференция «Эффективное образование» состоится 30 мая в Deworkacy Полянка, с участием ведущих российских специалистов в области практической реализации образовательных и корпоративных программ и проектов, для обсуждения актуальных тем развития партнерства в области образования и обмена опытом.

На официальном сайте www.knowprof.ru продолжается приём заявок для участников, который продлится до 20 мая 2019 года.

По участию и по организационным вопросам - slivina.socpro@gmail.com

Общая регистрация на Конференцию - socpro.timepad.ru/event/975714/

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Аккредитация для СМИ:

Кичигина Алена

8 (964) 595 43 19

pr.kichigina_alena@mail.ru

Официальный сайт Премии - knowprof.ru