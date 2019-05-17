Беспилотник США совершил ночную разведку у Крыма

В ночь с 15 на 16 мая беспилотник США RQ-4B Global Hawk совершил самый длительный ночной разведывательный полет над территорией полуострова Крым, сообщает «Военное обозрение».

Издание, ссылаясь на западные авиационные ресурсы, сообщает, что США в последнее время активизировались с разведывательными полетами у черноморских границ России. Только с начала месяца было совершено шесть подобных полетов в районе Крыма и Краснодарского края.

Уточняется, что рейды разведчиков были совершены на дальних беспилотниках RQ-4B Global Hawk, самолета радиоэлектронной разведки RC-135V, а также патрульного противолодочного самолета P-8A Poseidon.

Также сообщается, что 16 мая американский беспилотник провел длительный рейд вдоль линии разграничения в Донбассе. Самолет-разведчик, находясь в воздушном украинском пространстве, проделал опасное сближение с российскими границами. Сообщается, что беспилотник подлетел на расстояние 40-60 км к Белгородской, Воронежской и Ростовской областям.