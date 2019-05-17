ГИД по московскому фестивалю «Небо: теория и практика»

Чем заняться на фестивале «Небо: теория и практика»

Есть отличная идея, как провести последние выходные мая для тех, кто любит небо, самолеты, дроны, планеры, воздушные шары и все, что летает – 25 и 26 мая на аэродроме «Чёрное» состоится ежегодный фестиваль воздухоплавания «НЕБО: теория и практика». Выступления чемпионов Мира и Европы, соревнования по самолетным и вертолетным гонкам, выставка раритетных самолетов со времен Первой мировой войны, полет на реактивном ранце, лекции и мастер-классы, разнообразный фудкорт и лаундж-зоны – это и многое другое ждет взрослых и детей на фестивале.

Разбираемся, что делать, куда бежать и что смотреть.

Прилететь на собственном авиатранспорте

Фестиваль проходит в 12 км от МКАД и добраться сюда можно на электричке, машине или на собственном авиатранспорте — парковка для вашего летательного аппарата найдётся!

Посмотреть выступления радиоуправляемых пилотажных копий самолетов

В небо поднимутся множество разных копий летательных машин, управлять ими и демонстрировать свое мастерство приедут более 30 профессиональных пилотов, среди которых чемпионы мира в классе радиоуправляемых реактивных моделей копий действующие чемпионы Мира Павел Лапшов и Виталий Робертус с уникальной программой!

Поболеть на гонках вертолетов и первых русских авиа гонках Formula 1.

8 экипажей на вертолетах Robinson 44 и Ми 2 пройдут специальную трассу и выполнят опасные трюки на точность и скорость. Кроме того, зрители увидят зрелищный «танец» вертолетов под музыку и фристайл-программу.

Скоростное пилотирование самолета на предельно малой высоте – особый вид искусства – полеты осуществляются на высоте всего 10-15 метров от земли, а фигуры сложного и высшего пилотажа на высоте от 50 метров.

Узнать, что такое ховерборд, ховербайк и познакомиться с летательными аппаратами будущего

На специальной площадке международного альянса воздушной мобильности MCFly.aero будут впервые демонстрировать достижения в разработке инновационных летательных аппаратов. Гости смогут увидеть реактивный сноуборд и планер, грузовой дрон и взлететь на реактивном ранце.

Полетать на воздушном шаре и встретить закат в небе

На площадке будут работать 10 больших тепловых аэростатов, поэтому каждый желающий сможет подняться в небо и почувствовать себя настоящим путешественником. Курс на облака после 18:00.

Пострелять в шумовом тире и прокатиться на ретро автомобиле

Музей техники Вадима Задорожного представит аутентичный шумовой тир из более чем 10 видов стрелкового оружия, выставочное пространство с лекциями в огромном шатре, организует катание на ретро автомобиле ГАЗ 67Б, а также проведет несколько увлекательных детских мастер-классов.

Покататься на аттракционах

Труба Вортекс ловко запутает и обманет ваш мозг, а катапульта Братьев Райт запустит модели на высоту более 8 метров. Каждый сможет почувствовать себя немножко пилотом, испытав 3D-лопинг (имитация нахождения в разном пространственном положении), механизм для проверки координации движений и знаменитое кресло Барани для тренировки вестибулярного аппарата.

Почувствовать себя настоящим пилотом

В этом году впервые на фестивале будет представлено 5 кабин настоящих самолетов, переоборудованных под авиатренажеры. Гости смогут совершить посадку не только в благоприятных условиях, но и при ситуации воспламенившегося отказавшего двигателя - будет работать сирена и идти дым.

Погулять по выставке авиационной техники

Бипланы, дельтапланы, планеры и исторические самолеты Ан-2, вертолеты Ми-2 и Ми-4, уникальная коллекция самолетов времен Первой Мировой войны и 40-х гг. из России, Великобритании, Германии и США, восстановленных до летного состояния – это и многое другое смогут увидеть любители авиатехники.

Узнать много нового

В рамках фестиваля состоятся творческие встречи и лекции об авиации и автограф-сессии с известными летчиками, космонавтами, конструкторами и путешественниками.

Посетить мастер-классы с детьми

На фестивале будет представлено множество занятий, которые будут интересны как детям, так и взрослым. Среди развлечений гостей ждут: авиатренажеры, аттракционы, авиамастерские, где можно сделать самолетик своими руками, картинг, лекторий, где можно будет узнать про разновидности летательных аппаратов и многое другое.

Как добраться?

Организаторы рекомендуют пользоваться общественным транспортом и добираться на электричке от Курского вокзала или станции метро «Площадь Ильича» до станции «Чёрная» (около 30 минут), дорога от станции до летного поля занимает 4 минуты 27 секунд. А самые нетерпеливые гости смогут прилететь на фестиваль на собственном самолете или вертолете!

График фестиваля и цены на билеты

25 мая 11:00-20:00

26 мая 11:00-20:00

http://myskymsk.ru

http://московскоенебо.рф