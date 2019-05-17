Гисметео, прогноз погоды на лето-2019 в Москве: дожди, грозы и ураганы

В Гисметео обновили прогноз погоды на лето-2019 в Москве. Согласно самым последним данным синоптиков, предстоящее лето в столичном регионе будет дождливым, с перепадами температур от 18 до 31 градусов выше нуля. При этом средняя температура воздуха будет держаться в пределах плюс 20-25.

На протяжении всего лета-2019 Москву поочерёдно будут посещать циклоны и антициклоны, поэтому нестабильным окажется не только температурный фон, но и атмосферное давление. При пасмурной погоде оно составит 725 мм ртутного столба, что значительно ниже нормы. При жаркой, сухой погоде его показатели взлетят вверх до 765-770 мм ртутного столба.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на июнь-2019

В первый месяц лета в регионе будет наблюдаться самая неустойчивая погода. По прогнозу Гисметео, первая декада июня пройдёт под аккомпанемент постоянных осадков, гроз и усиления ветра до 18-22 метров в секунду. Во второй и третей декадах июня количество выпадения осадков значительно уменьшится. Но теплее от этого не станет – средняя температура июня составит плюс 18-20.

Прогноз погоды в Москве на июль-2019 года

Второй летний месяц порадует жителей Москвы, а также гостей российской столицы сухой, жаркой погодой. Средняя дневная температура в дневные часы составит плюс 25-27. На самом пике – в середине месяца – воздух может прогреться до плюс 30 градусов. Однако аномально высоких температур метеорологи всё-таки не прогнозируют. В ночные часы будет более свежо – 14-18. В конце июля в Москву вторгнется очередной циклон, немного похолодает, произойдёт столкновение холодных и тёплых воздушных масс, из-за чего возможны сильные грозы и даже ураганы.

Гисметео. Прогноз погоды в Москве на август-2019

Погода в последний летний месяц этого года по прогнозу синоптиков не будет сильно отличаться от среднестатистических показателей августа за 10 лет. Если в начале месяца ещё будет местами даже очень жарко (плюс 28-31), то уже со второй декады месяца температура воздуха понемногу начнёт опускаться. Небо над столицей закроют кучевые облака, а дожди будут идти почти ежедневно. При этом температурный фон стабилизируется на показателях 18-23 днём, и 12-14 после полуночи.