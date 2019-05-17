Инаугурация Зеленского: выяснился беспрецедентный факт

Украинские СМИ в пятницу пишут о деталях инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Так, отмечают украинские Вести, нового главу государства приведут к присяге две женщины - глава Конституционного суда Наталья Шаптала и глава ЦИК Татьяна Слипачук. 20 мая, в понедельник глава ЦИК вручит Владимиру Зеленскому удостоверение президента, а глава Конституционного суда - официальные символы - это флаг (штандарт), знак президента, гербовая печать и булава.

В истории независимой Украины это будет впервые. До этого всех президентов Украины приводили к присяге исключительно мужчины.

Тем временем Владимир Зеленский может лишиться возможности распустить Раду досрочно.

Фракция партии "Народный фронт" в пятницу, 17 мая, проголосовала за выход из коалиции.

Таким образом коалиция в Раде прекратила свою деятельность, объявил спикер парламента Андрей Парубий.

"Сегодня коалиция "Европейская Украина" в Верховной Раде восьмого созыва прекратила свою деятельность... в течение одного месяца с сегодняшнего дня - с дня прекращения деятельности коалиции в ВР - должна быть сформирована новая коалиция, поэтому необходимо начать переговоры. Давайте признаем, это была хорошая коалиция", - сказал Парубий.



Соответственно, после выхода НФ из коалиции у Верховной Рады будет один месяц, чтобы сформировать новое большинство.



Ранее сообщалось, что Зеленский будет инициировать роспуск Верховной Рады. Об этом заявил его советник Дмитрий Разумков. Однако отсутствие коалиции в парламенте может не позволить новоизбранному президенту осуществить задуманное.

Однако была озвучена версия, что решение о досрочном прекращении полномочий парламента может быть принято с помощью Окружного админсуда Киева, который в марте потребовал от Верховной Рады документального подтверждения существования коалиции.

Если соответствующие документы не будут предоставлены, у суда будет повод установить, что коалиция отсутствует как минимум с 28 февраля 2019 года. А 30 дней, отведенных на формирование новой, истекли в конце марта. Следовательно, у победителя президентских выборов, если он захочет руководствоваться решением суда, появятся формальные основания прекратить полномочия Рады сразу после принятия присяги.

