Как правильно выбрать марку бетона и цементный раствор?

Главным критерием подбора требуемой марки бетона служит проект. При отсутствии проектной документации необходимо учитывать имеющуюся практику использования бетонов для возведения различных видов конструкций. В число решающих факторов входят:
Специалисты выделяют несколько главных разновидностей конструкций, сделанных из бетона, в соответствии с используемым для их возведения строительным материалом.
Если к цементному раствору истра не предъявляются проектные требования, то нужно использовать в качестве ориентира имеющийся опыт использования конкретных марок бетона для тех или иных разновидностей работ. В число главных факторов, оказывающих влияние на выбор, входят:
Нередко марки бетонной смеси путают с маркой цемента, из которого она изготавливается. Хотя между ним есть связь, подобная путаница искажает реальное положение вещей. Например, бетон марки М300 может быть изготовлен из двух разных наборов составляющих материалов:
В строительстве используется такое понятие как товарный бетон. Оно обозначает стройматериал, сделанный на заводе и доставляемый на объект спецтранспортом. Товарный бетон обозначается маркой, указывающей на технологию его изготовления, и классом, указывающим на его качественные параметры. К примеру, марка товарного бетона М300, класс B22.5. Чаще всего класс связан с маркой.
При работе с любыми марками бетона необходимо принимать во внимание следующие особенности: