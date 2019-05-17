Как правильно выбрать марку бетона и цементный раствор?

Главным критерием подбора требуемой марки бетона служит проект. При отсутствии проектной документации необходимо учитывать имеющуюся практику использования бетонов для возведения различных видов конструкций. В число решающих факторов входят:

тип сооружаемой конструкции;

планируемая нагрузка;

нормы влагонепроницаемости;

планируемый срок службы здания.

Специалисты выделяют несколько главных разновидностей конструкций, сделанных из бетона, в соответствии с используемым для их возведения строительным материалом.

Если к цементному раствору истра не предъявляются проектные требования, то нужно использовать в качестве ориентира имеющийся опыт использования конкретных марок бетона для тех или иных разновидностей работ. В число главных факторов, оказывающих влияние на выбор, входят:

марка применяемого стенового стройматериала;

тип выполняемых работ;

требования, предъявляемые к срокам службы и прочности.

Нередко марки бетонной смеси путают с маркой цемента, из которого она изготавливается. Хотя между ним есть связь, подобная путаница искажает реальное положение вещей. Например, бетон марки М300 может быть изготовлен из двух разных наборов составляющих материалов:

1 килограмм цемента М400, 1,9 килограмма песка, 3,7 килограмма щебня;

1 килограмм цемента М500, 2,4 килограмма песка, 4,3 килограмма щебня.

В строительстве используется такое понятие как товарный бетон. Оно обозначает стройматериал, сделанный на заводе и доставляемый на объект спецтранспортом. Товарный бетон обозначается маркой, указывающей на технологию его изготовления, и классом, указывающим на его качественные параметры. К примеру, марка товарного бетона М300, класс B22.5. Чаще всего класс связан с маркой.

При работе с любыми марками бетона необходимо принимать во внимание следующие особенности: