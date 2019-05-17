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Как правильно выбрать марку бетона и цементный раствор?

Москва, 17.05.2019
Неправильный подбор марки бетона для определенного вида фундамента, приобретение поддельного цемента, использование низкокачественных недорогих смесей для выполнения штукатурных работ чреваты массой серьезных проблем на всех дальнейших этапах строительных и отделочных работ, а также в ходе эксплуатации здания.
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Главным критерием подбора требуемой марки бетона служит проект. При отсутствии проектной документации необходимо учитывать имеющуюся практику использования бетонов для возведения различных видов конструкций. В число решающих факторов входят:

  • тип сооружаемой конструкции;
  • планируемая нагрузка;
  • нормы влагонепроницаемости;
  • планируемый срок службы здания.

Специалисты выделяют несколько главных разновидностей конструкций, сделанных из бетона, в соответствии с используемым для их возведения строительным материалом.

Если к цементному раствору истра не предъявляются проектные требования, то нужно использовать в качестве ориентира имеющийся опыт использования конкретных марок бетона для тех или иных разновидностей работ. В число главных факторов, оказывающих влияние на выбор, входят:

  • марка применяемого стенового стройматериала;
  • тип выполняемых работ;
  • требования, предъявляемые к срокам службы и прочности.

Нередко марки бетонной смеси путают с маркой цемента, из которого она изготавливается. Хотя между ним есть связь, подобная путаница искажает реальное положение вещей. Например, бетон марки М300 может быть изготовлен из двух разных наборов составляющих материалов:

  • 1 килограмм цемента М400, 1,9 килограмма песка, 3,7 килограмма щебня;
  • 1 килограмм цемента М500, 2,4 килограмма песка, 4,3 килограмма щебня.

В строительстве используется такое понятие как товарный бетон. Оно обозначает стройматериал, сделанный на заводе и доставляемый на объект спецтранспортом. Товарный бетон обозначается маркой, указывающей на технологию его изготовления, и классом, указывающим на его качественные параметры. К примеру, марка товарного бетона М300, класс B22.5. Чаще всего класс связан с маркой.

При работе с любыми марками бетона необходимо принимать во внимание следующие особенности:

  • срок достижения технологической прочности бетона составляет около тридцати суток после его заливки;
  • для достижения прочности в 60% требуется семь-восемь суток;
  • для достижения прочности, которая достаточна для хождения по бетону, требуется трое суток.
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