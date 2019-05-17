Как выбрать программу для обработки фото

Отредактировать и отретушировать фотоснимки, а также выполнить их монтаж можно при помощи самых разнообразных инструментов. Во всех приложениях для обработки фотоснимков предусмотрены разные возможности. При выборе наиболее подходящего редактора, такого как ФотоМАСТЕР, необходимо учитывать отличие ретуширования фото от их редактирования. К примеру, фотошоп онлайн представляет собой мощную программу, позволяющую редактировать и монтировать статичные фото. А в программном обеспечении для ретуширования отсутствуют фильтры или инструменты выделения. В них предусмотрена возможность сделать зубы белыми, придать худобу лицам, избавиться от морщин. Количество таких редакторов довольно велико, одних них являются платными, другие – бесплатными. Среди пользователей и специалистов распространено мнение, что из множества приложений оптимальным выбором являются ArcSoft Portrait Plus, Perfect365 Portrait Professional. Это обусловлено легкостью их применения, высоким качеством техподдержки со стороны разработчиков, удобством справочной системы.

Хороший редактор фотоснимков предусматривает возможность импортировать их партиями и производить их совместную обработку при помощи одинаковых инструментов, в которых произведено только незначительное изменение настроек. Немаловажную роль играет и наличие возможности у пользователя игнорировать внесенные изменения и выполнять совместный просмотр фото до и после их редактирования. Помимо того, редактор должен в автоматическом режиме производить устранение определенных изъянов. Все это дает возможность быстро и легко осуществлять ретуширование большого числа фото.

Во многих фоторедакторах можно предварительно настраивать параметры обработки снимков или пользоваться готовыми настройками. Благодаря этому в тех случаях, когда пользователю надо как можно быстрее отредактировать фотоснимки, он может задать нужные настройки при помощи шаблонов или сохранить имеющиеся настройки для предстоящих работ.

В фоторедакторе должен иметься богатый набор инструментов, позволяющих повышать качество изображений. С помощью самых продвинутых программ можно реконструировать отдельные части лица.