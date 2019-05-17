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Как выбрать трубу для строительства забора

Москва, 17.05.2019
Срок службы забора на участке во многом определяется адекватностью подбора материала для изготовления его несущей конструкции. Сделанные из металла трубы обладают множеством преимуществ перед опорами, изготовленными из древесины или бетона.
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На сделанные из металла опоры можно легко установить элементы забора. За счет своей большой массы они способны удерживать вес всего ограждения даже под воздействием внешних факторов, типичных для суровых климатических условий.

Заборные трубы нужно отличать от разновидностей труб, используемых для водоснабжения и газоснабжения. Изготовление заборных труб осуществляется с использованием материалов высокой прочности, как правило, стали, вы можете приобрести металлопрокат в Лобне. Толщина стенок трубы и ее диаметр определяются техническими условиями изготовителя либо требованиями соответствующего ГОСТа.

При выборе трубы для возведения забора нужно принимать во внимание ее технические параметры, включая следующие:

  • Тип стали. Обычно в этих целях применяются трубы, изготовленные из черной стали без напыления. Они нуждаются в постоянном уходе путем окрашивания раз в год и зачистки появляющейся у основания ржавчины. Оцинкованные стальные трубы обладают более высокой износоустойчивостью, однако их стоимость также значительно выше.
  • Диаметр сечения. Чем он больше, тем выше будет устойчивость конструкции. Слишком малый диаметр труб чреват падением забора под порывами ветра. Для ограждения высотой около двух метров оптимальным выбором станет квадратная труба сечением восемьдесят миллиметров. Для обустройства сетчатого забора подойдут круглые трубы сечением шестьдесят миллиметров. Толщина стенки трубы должна составлять не менее трех миллиметров. Установка кованых заборов должна осуществляться с применением заборных труб минимальным сечением пятьдесят миллиметров. При установке невысокого забора допустимо применение труб сечением от сорока миллиметров до шестидесяти миллиметров. Толщину стенки можно при этом снизить до двух миллиметров.
  • Высота опор. Она определяется размером секций ограждения, его удельным весом и особенностями почвы. При установке забора на участке с сыпучим и рыхлым грунтом необходимо увеличить длину опор на десять-пятнадцать сантиметров. Высота опор также определяет их способность удерживать ограждение в первоначальном положении при порывах ураганного ветра.
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