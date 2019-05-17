Как выбрать трубу для строительства забора

На сделанные из металла опоры можно легко установить элементы забора. За счет своей большой массы они способны удерживать вес всего ограждения даже под воздействием внешних факторов, типичных для суровых климатических условий.

Заборные трубы нужно отличать от разновидностей труб, используемых для водоснабжения и газоснабжения. Изготовление заборных труб осуществляется с использованием материалов высокой прочности, как правило, стали, вы можете приобрести металлопрокат в Лобне. Толщина стенок трубы и ее диаметр определяются техническими условиями изготовителя либо требованиями соответствующего ГОСТа.

При выборе трубы для возведения забора нужно принимать во внимание ее технические параметры, включая следующие: